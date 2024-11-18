Бродячие собаки в Нижнем Тагиле: можно ли решить проблему?

Встретить собак в наше время можно когда угодно и где угодно. Если с вами это произошло, то, вероятно, вы зашли на ее территорию или, еще вариант, где-то недалеко логово пса или всей стаи. Первое — это, конечно, не поворачиваться спиной, повезет, если получится не дать себя окружить. Очень важно пытаться успокоиться, чтобы собака не почувствовала ваш страх. Звучит как бред, но если вам удастся перестать выделять адреналин, то это сильно поможет.