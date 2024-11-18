Бродячие собаки в Нижнем Тагиле: можно ли решить проблему?

Posted 18 ноября, 06:17
Published 18 ноября, 06:17
Modified 18 ноября, 06:19
Updated 18 ноября, 06:19
Случилось то, что случилось. Трагедия развернулась 9 ноября в поселке Самосырово, который находится в Советском районе Казани. Женщина 48 лет была разорвана стаей бродячих собак. Ее обезображенный труп нашли лишь ближе к вечеру. Местные жители уверены, что такой ужасной участи для женщины можно было избежать, если бы не директор базы, который прикормил на своей территории десятки псов.
Естественно, после таких новостей становится понятно, что ситуация уже давно и уже точно совершенно не безобидна. Причем корни этой проблемы растут сугубо от людской безответственности. Непутевые или совсем нездоровые на голову владельцы, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Также значительную роль в этом играет отсутствие строгого законодательства о содержании домашних животных. Недостаточная работа приютов и служб по контролю за животными.
Кроме того, существует проблема недостаточного финансирования приютов для животных. Госслужбы часто элементарно не имеют достаточных ресурсов для обеспечения должного ухода за брошенными животными. Это приводит к тому, что многие собаки остаются на улице, где им приходится выживать самостоятельно.
А как мы все прекрасно знаем, обезумевшие от голода бездомные собаки могут сбиться в стаю и напасть на человека, для которого последствия этой встречи будут смертельными. Кроме того, они являются переносчиками различных заболеваний, таких как бешенство и паразитарные инфекции. Причем в группе риска самые легкие жертвы — это маленькие дети и люди пожилые.
В этой статье редакция TagilCity.ru разбиралась в том, какие есть возможные пути решения этой проблемы. Пообщавшись со специалистами, волонтерами и собачниками, наши корреспонденты выяснили, что необходимо для комплексного решения «собачьей проблемы».
Необходимо ужесточить законодательство относительно содержания домашних животных. Владельцы должны понимать, что выбросить животное на улицу — это табу, а для совсем непонятливых или неимеющих совесть индивидов ввести карательную меру.
Мы видим, и также это показывают наши опросы, что основной приток животных на улицу — это бывшие домашние животные, которые по каким-то причинам стали неугодны хозяевам, и те просто выкинули их на улицу. Это может быть как переезд, смерть хозяина, аллергия, так и неумение поладить с животным, совладать с его воспитанием, — рассказала редакции TagilCity.ru Наталья Есемчик, директор центра защиты помощи животным «Мягколяпка».
Важно также ввести обязательную регистрацию и чипирование домашних животных. Это позволит отслеживать судьбу каждого питомца и наказывать тех, кто нарушает правила содержания.
Ввести реестр домашних и бездомных собак, в том числе с отметками о хозяевах, которым запрещено заводить собак. Это первые шаги, которые хотя бы начнут снимать напряжение в обществе. Далее я бы ввела обязательные курсы для будущих хозяев и запретила сажать собак на цепь, часто именно такие собаки, озлобленные после жизни на цепи, отпускаются на вольные хлеба. Пока люди будут травить, стрелять бездомных собак, параллельно с этим будут выбрасывать домашних собак, ровно столько же. И мы превратимся в первобытных бескультурных людей, не знающих ни милосердия, ни закона, — рассказала редакции TagilCity.ru Юлия Буйницкая, директор благотворительного фонда помощи брошенным животным.
Люди должны знать о том, какой вред приносят бродячие собаки и как правильно обращаться с домашними животными. Школы могут вводить уроки по ответственному отношению к животным. Почему нет?
Введение в школах обязательного блока по взаимодействию с чужими собаками. При встрече с безнадзорными животными в 99% случаев и дети, и взрослые ведут себя неправильно машут руками, бегут, провоцируя собаку защищаться. Что, к сожалению, приводит к трагедиям, — рассказала Юлия Буйницкая.
Важно также информировать население о преимуществах стерилизации, чтобы владельцы домашних животных добровольно приводили своих питомцев на эту процедуру.
Массовая стерилизация, по мнению некоторых экспертов, один из самых эффективных методов борьбы с популяцией бродячих собак. Эта мера позволят предотвратить неконтролируемое размножение животных. Кроме того, стерилизованные собаки менее агрессивны, чем их коллеги с «яйцами», и реже образуют стаи.
Стерилизация даст устойчивый эффект только вкупе с формированием ответственности у хозяина, у человека, высказала свое мнение. Поэтому наш центр преимущественно работает с населением, с молодежью, в расчете пусть на отложенный, но стабильный эффект, — Наталья Есемчик.
Но тут, конечно, с оговоркой: чтобы стерилизовать собаку, надо эту собаку сначала поймать. На это тоже не всегда есть деньги. В 2024 году на отлов собак выделили 11 миллионов рублей, но в итоге и этого оказалось мало.
Приюты предоставляют временное убежище животным, пока те не найдут новых хозяев. При этом просто так они, конечно, не работают, нужны деньги на содержание, и немаленькие. В идеальном мире у всех собачьих приютов должно быть достаточное, а главное, регулярное финансирование.
Основная проблема — это финансирование таких проектов. Сейчас некоммерческие организации существуют в основном за счет собственных средств. А без стабильного финансирования реализовать проекты в полном объеме не удастся, как говорится, на голом энтузиазме далеко не уедешь, — Делится своими мыслями Наталья Есемчик, директор центра защиты помощи животным.
Очень здорово, когда приюты работают в команде с волонтерскими организациями. Добровольцы могут помогать ухаживать за животными, проводить акции по поиску новых хозяев.
Встретить собак в наше время можно когда угодно и где угодно. Если с вами это произошло, то, вероятно, вы зашли на ее территорию или, еще вариант, где-то недалеко логово пса или всей стаи. Первое — это, конечно, не поворачиваться спиной, повезет, если получится не дать себя окружить. Очень важно пытаться успокоиться, чтобы собака не почувствовала ваш страх. Звучит как бред, но если вам удастся перестать выделять адреналин, то это сильно поможет.
Если на вас уже напали, то постарайтесь выставить вперед себя любой предмет, но если руки пусты, попробуйте хотя бы пнуть животное. Вероятнее всего, пес, который нападает первый, — это вожак. Постарайтесь нейтрализовать его первым, если не получится, то хотя бы держитесь хотя бы на расстоянии вытянутой ноги и перед своим лицом, а не за спиной.
Если вы столкнулись с тем, что увидели одну, или несколько собак или уже сформировавшуюся стаю бездомных животных, не стоит проходить мимо. Просто позвоните куда следует. Быть может, именно ваш звонок в дальнейшем убережет от трагедии, и все меньше будет историй про покусанных детей или разорванных на части взрослых.