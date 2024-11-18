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Posted 18 ноября, 17:10

Published 18 ноября, 17:10

Modified 18 ноября, 17:12

Updated 18 ноября, 17:12

Бродячие собаки в Тагиле, штраф НТМК, тарифы, многопрофильная больница и травмпункт

Бродячие собаки в Тагиле, штраф НТМК, тарифы, многопрофильная больница и травмпункт

18 ноября 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru анализирует, как решить проблему бродячих собак в Тагиле. Прокуратура выписала штраф ЕВРАЗ НТМК. Коммунальщики обосновали необходимость роста тарифов ЖКХ. В городе хотят построить детскую больницу за 6 млрд рублей. В 2025 году в Тагиле откроют глазной травмпункт. Итоги за 18 ноября.

Разные регионы России то и дело потрясают ужасающие истории о нападении бродячих собак — последняя трагедия произошла в Казани, где псы загрызли женщину. Нападения агрессивных животных неоднократно происходили и в Тагиле. Редакция TagilCity.ru побеседовала с экспертами и волонтерами и выяснила, есть ли способ решить проблему.

Бродячие собаки в Нижнем Тагиле: можно ли решить проблему?
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Предприятие ЕВРАЗ НТМК заплатит штраф в размере 110 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. С иском в суд ранее обратилась прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что на предприятии имеются серьезные проблемы с обучением сотрудников.

ЕВРАЗ НТМК получил штраф: прокуратура нашла новые нарушения трудового законодательства
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Депутаты тагильской гордумы и руководители коммунальных предприятий обосновали, почему тарифы на коммунальные услуги необходимо поднять минимум на 18%. Основная проблема — это износ сетей, самая тяжелая ситуация сложилась в Дзержинском районе города. Если заморозить тарифы или поднять цены незначительно, то предприятия не смогут нормально функционировать и ремонтировать коммуникации.

Эксперты назвали причины повышения тарифов за услуги ЖКХ в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле вновь обсуждают строительство детского многопрофильного медицинского центра. Приблизительная стоимость проекта — 6 млрд рублей, сообщил депутатам гордумы представитель Минздрава региона Борис Вологженинов. Тагильские парламентарии беспокоятся, что реализация проекта, который ранее был одобрен президентом Путиным, идет медленно. В Минздраве уверяют, что ситуация находится под контролем.

Многопрофильная детская больница в Нижнем Тагиле: стоимость и сроки
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В Нижнем Тагиле в 2025 году может вновь полноценно заработать глазной травмпункт. Сейчас неотложную помощь здесь оказывают лишь при наличии врача, а в большинстве случаев тагильчанам приходится обращаться в лечебные учреждения Екатеринбурга.

Глазной травмпункт планируют открыть в Нижнем Тагиле в 2025 году
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