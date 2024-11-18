Бродячие собаки в Тагиле, штраф НТМК, тарифы, многопрофильная больница и травмпункт

Posted 18 ноября, 17:10
Published 18 ноября, 17:10
Modified 18 ноября, 17:12
Updated 18 ноября, 17:12
Разные регионы России то и дело потрясают ужасающие истории о нападении бродячих собак — последняя трагедия произошла в Казани, где псы загрызли женщину. Нападения агрессивных животных неоднократно происходили и в Тагиле. Редакция TagilCity.ru побеседовала с экспертами и волонтерами и выяснила, есть ли способ решить проблему.
Предприятие ЕВРАЗ НТМК заплатит штраф в размере 110 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства. С иском в суд ранее обратилась прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что на предприятии имеются серьезные проблемы с обучением сотрудников.
Депутаты тагильской гордумы и руководители коммунальных предприятий обосновали, почему тарифы на коммунальные услуги необходимо поднять минимум на 18%. Основная проблема — это износ сетей, самая тяжелая ситуация сложилась в Дзержинском районе города. Если заморозить тарифы или поднять цены незначительно, то предприятия не смогут нормально функционировать и ремонтировать коммуникации.
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В Нижнем Тагиле в 2025 году может вновь полноценно заработать глазной травмпункт. Сейчас неотложную помощь здесь оказывают лишь при наличии врача, а в большинстве случаев тагильчанам приходится обращаться в лечебные учреждения Екатеринбурга.