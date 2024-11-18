Бродячие собаки в Тагиле, штраф НТМК, тарифы, многопрофильная больница и травмпункт

Разные регионы России то и дело потрясают ужасающие истории о нападении бродячих собак — последняя трагедия произошла в Казани, где псы загрызли женщину. Нападения агрессивных животных неоднократно происходили и в Тагиле. Редакция TagilCity.ru побеседовала с экспертами и волонтерами и выяснила, есть ли способ решить проблему.