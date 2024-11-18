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Posted 18 ноября, 11:04

Published 18 ноября, 11:04

Modified 18 ноября, 11:06

Updated 18 ноября, 11:06

Два человека пострадали во время пожара в больнице в Екатеринбурге

Два человека пострадали во время пожара в больнице в Екатеринбурге

18 ноября 2024, 11:04
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пострадали два человека во время возгорания в больнице.

Пострадавшими оказались рабочие, которые делали реконструкцию крыши. Одного из них отвезли в больницу, другому оказались необходимую помощь на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

По предварительной информации, на крыше загорелся кровельный материал. Все пациенты, которым нужна неотложная помощь, могут прийти в поликлинику №1 на улице Бебеля.

Напомним, 18 ноября 2024 года в Екатеринбурге загорелась больница. Некоторые пациенты эвакуировались из здания через окна.

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