Два человека пострадали во время пожара в больнице в Екатеринбурге

Posted 18 ноября, 11:04
Published 18 ноября, 11:04
Modified 18 ноября, 11:06
Updated 18 ноября, 11:06
Пострадавшими оказались рабочие, которые делали реконструкцию крыши. Одного из них отвезли в больницу, другому оказались необходимую помощь на месте ЧП, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
По предварительной информации, на крыше загорелся кровельный материал. Все пациенты, которым нужна неотложная помощь, могут прийти в поликлинику №1 на улице Бебеля.
Напомним, 18 ноября 2024 года в Екатеринбурге загорелась больница. Некоторые пациенты эвакуировались из здания через окна.