Екатеринбург получит деньги на проведение транспортной реформы

Posted 18 ноября, 14:48
Published 18 ноября, 14:48
Modified 18 ноября, 14:50
Updated 18 ноября, 14:50
В столице Среднего Урала городской общественный транспорт переведут на брутто-контракты. Теперь, фирма, организующая перевозку пассажиров, будут получать средства за километраж, который транспорт проедет по городу. Напомним, ранее деньги выплачивались за число перевезенных пассажиров, пишет ЕАН.
План субсидирования утвердил глава региона Евгений Куйвашев. Максимальное финансирование составит до 90%. В настоящее время в администрации готовятся документы для реализации реформы.
Ранее профессор УрФУ пожаловался на мэрию из-за транспорта в Екатеринбурге.