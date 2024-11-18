Екатеринбург получит деньги на проведение транспортной реформы

В столице Среднего Урала городской общественный транспорт переведут на брутто-контракты. Теперь, фирма, организующая перевозку пассажиров, будут получать средства за километраж, который транспорт проедет по городу. Напомним, ранее деньги выплачивались за число перевезенных пассажиров, пишет ЕАН.