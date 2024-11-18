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Posted 18 ноября, 07:57

Published 18 ноября, 07:57

Modified 18 ноября, 07:59

Updated 18 ноября, 07:59

Экс-министр в Свердловской области отправится на СВО после приговора

Экс-министр в Свердловской области отправится на СВО после приговора

18 ноября 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney.
Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков оправится на СВО после того, как ему огласят приговор по делу о взяточничестве. Свою вину экс-чиновник признал.

О том, что Старков отправится обратно в зону спецоперации сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Старков был задержан в июле 2024 года. Он сам вернулся с СВО и пошел к следователям. Министр был арестован. Однако его адвокат просил не отправлять подзащитного в СИЗО, а оставить под наблюдением.

Экс-министр обвиняется в получении взятки на 4 миллиона рублей. За эту сумму он должен был покровительствовать крупному подрядчику на аукционах. О том, что свою вину Старков признал, сообщали в СК.

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