Экс-министр в Свердловской области отправится на СВО после приговора

Posted 18 ноября, 07:57
Published 18 ноября, 07:57
Modified 18 ноября, 07:59
Updated 18 ноября, 07:59
О том, что Старков отправится обратно в зону спецоперации сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Старков был задержан в июле 2024 года. Он сам вернулся с СВО и пошел к следователям. Министр был арестован. Однако его адвокат просил не отправлять подзащитного в СИЗО, а оставить под наблюдением.
Экс-министр обвиняется в получении взятки на 4 миллиона рублей. За эту сумму он должен был покровительствовать крупному подрядчику на аукционах. О том, что свою вину Старков признал, сообщали в СК.