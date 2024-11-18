Эксперты назвали причины повышения тарифов за услуги ЖКХ в Свердловской области

Posted 18 ноября, 11:47
Published 18 ноября, 11:47
Modified 18 ноября, 11:55
Updated 18 ноября, 11:55
Значительное повышение стоимости строительных материалов, невысокий уровень оплаты труда, который провоцирует отток квалифицированных кадров из отрасли, — это и многое другое являются катализаторами корректировки цен на предоставляемые услуги в системе ЖКХ. Примечательно, что при установлении тарифов на 2024 год Региональной энергетической комиссией среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих в сфере водоснабжения составляет 30,7 тысячи рублей, в сфере водоотведения — 30,2 тысячи рублей, а в сфере теплоснабжения — 34,2 тысячи рублей. При этом средний уровень заработной платы в регионе достиг 74,2 тысячи рублей.
Исходя из тех данных, которые дают наши МУПы, дефицит кадров составляет от 40 до 50%. Это в первую очередь такие специальности, как слесари-ремонтники, слесари-монтажники, сварщики, водители спецтехники. То есть тот персонал, который занят в первую очередь как на техническом обслуживании инфраструктуры, так и на ремонтах, в том числе аварийных. Ситуация на самом деле критическая. Что касается способов привлечения кадров, то мы должны использовать и экономические рычаги — то есть повышать заработную плату. Любая ресурсоснабжающая организация осуществляет регулируемый вид деятельности, и соответственно, единственный источник поступления средств для нее — сборы за коммунальные услуги, — рассказал «Областной газете» директор по энергетике дивизиона Урал ЕВРАЗ Денис Корякин.
Действующие тарифы, по мнению специалистов, значительно ниже реальных расходов на производство ресурсов и содержание объектов коммунального комплекса. Несоответствие утвержденных расценок затратам, которые несут предприятия, достигает 70%.
Тарифы, которые устанавливает Региональная энергетическая комиссия, в любом случае ниже, чем фактические затраты предприятий. Поэтому их постоянно субсидируют из областного и местного бюджетов. К тому же нужны деньги на восстановление сетей. В Красноуфимске остро стоит вопрос с водоснабжением. В одном из микрорайонов строятся очистные сооружения. Идет индексация зарплаты. Все эти вопросы взаимосвязаны, — пояснил председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Законодательного Собрания Альберт Абзалов.
Стоимость услуг существенно не менялась на протяжении последних 10 лет, а износ сетей достиг предела во многих муниципалитетах. Повышение тарифов позволит обновлять инфраструктуру в более ускоренных темпах.
С 2020 по 2024 годы из областного бюджета муниципалитетам предоставлялись средства для выполнения строительно-монтажных работ на 37 объектах капитального строительства или реконструкции. В целом обновления затронули 22 проекта в сфере теплоснабжения, 18 — в сфере водоотведения, 8 — в сфере водоснабжения. В рамках национального проекта «Чистая вода» на федеральные деньги построены 4 водозабора, а по концессионным соглашениям — 13 теплоисточников.
В текущем году в рамках подготовки к отопительному сезону полностью заменили ветхие тепловые сети — 775,4 километра, ветхие водопроводные сети — 353,3 километра, ветхие канализационные сети — 198,2 километра, электрические сети — 259,7 километра. Всего же было подготовлено свыше 38 тысяч жилых домов общей площадью около 107 млн квадратных метров, 1400 котельных, порядка 14 тысяч км тепловых сетей и 12 тысяч км водопроводных сетей, почти 7 тысяч км канализационных сетей и 60 тысяч км электрических сетей.
В настоящее время износ коммунальных сетей в Свердловской области превысил 70%. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и инвестиционных программ предприятий производится замена аварийных сетей. Однако, плановая замена сетей, отработавших свой срок эксплуатации, ведется медленно. В первую очередь это связано с ограниченным финансированием, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Решение о корректировке тарифов в сфере ЖКХ четко регламентировано российским законодательством и может осуществляться не чаще, чем 1 раз в год с 1 июля. Исключения носят единичный характер и применяются в случае замены ресурсоснабжающей организации в течение года или по решению Правительства Российской Федерации.
Стоимость коммунальных услуг устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации индивидуально (за исключением сферы электроснабжения). Основанием служит экспертиза представленных организациями расчетных материалов. Величина тарифа зависит от вида энергоресурса, сложности и объемов обслуживаемого оборудования и сетей, степени их изношенности, количества вырабатываемого коммунального ресурса, затрат на энергоресурсы, необходимости проведения ремонтных и других видов работ.
На мой взгляд, сдерживание тарифа — это вред для жителей. Сдерживая тарифы, мы поддерживаем, в большей степени, жителей с высоким уровнем дохода. Тех, кто потребляет больший объем ресурсов. Задача государства — сдерживать не тарифы, а отслеживать объем платежей жителей. При этом надо повышать тариф и в то же время увеличивать поддержку жителей. Снижать долю в семейном бюджете, которая пойдет на оплату коммунальных услуг. Кто может оплатить экономически обоснованный тариф — тот оплатит, кто не может — тем помогает государство, — говорит Николай Смирнов, — считает Николай Смирнов.
Напомним, компенсации расходов на оплату ЖКУ положены 30 категориям свердловчан. К примеру, в перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, граждане, признанные пострадавшими вследствие ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и семьи, потерявшие кормильца, погибшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также граждане, признанные пострадавшими в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», труженики тыла и ветераны труда, отдельные категории работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, многодетные семьи и многие другие. Размер предоставляемой компенсации зависит, в том числе от жилплощади, состава семьи и суммы оплаты за жилое помещение.
Установление тарифов ЖКХ — ответственный и непростой вопрос. Необходимо учесть множество различных аспектов: общий рост цен, удорожание энергоресурсов, состояние магистралей и теплопотери. Сейчас, когда в стране произошли серьезные изменения социально-экономической обстановки, мы наблюдаем негативный эффект медленно растущих тарифов: у МУПов, которые обслуживают многоквартирные дома, проблемы с окупаемостью входят в состояние, когда решить их уже практически невозможно. Они просто экономически не справляются с ростом цен при низких тарифах, поэтому работают в минус. Кроме того, есть проблемы и с оформлением федеральных дотаций, которые не удастся получить, если тарифы растут слишком медленно. Ведь при такой политике внешне кажется, что муниципалитет и сам со всем справляется, раз не поднимает цены. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эти проблемы есть у большинства, а не только у отдельных муниципальных образований, — выразил свое мнение председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Законодательного Собрания Евгений Старков.
Корректировка тарифов услуг ЖКХ необходима для всего региона, считают эксперты.
Индекс роста, который существовал последние несколько лет, фактически не перекрывает ни затрат на материалы и оборудование, которые вынуждены закупать соответствующие предприятия, ни стоимости спецтехники, которая к тому же значительно возросла. Также нельзя игнорировать увеличение МРОТ, предприятия обязаны поднимать заработную плату сотрудникам, — резюмировал заместитель главы городского округа Богданович по вопросам ЖКХ и энергетики Денис Туманов.