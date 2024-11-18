Эксперты назвали причины повышения тарифов за услуги ЖКХ в Свердловской области

Напомним, компенсации расходов на оплату ЖКУ положены 30 категориям свердловчан. К примеру, в перечень категорий граждан, имеющих право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, граждане, признанные пострадавшими вследствие ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и семьи, потерявшие кормильца, погибшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также граждане, признанные пострадавшими в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», труженики тыла и ветераны труда, отдельные категории работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, многодетные семьи и многие другие. Размер предоставляемой компенсации зависит, в том числе от жилплощади, состава семьи и суммы оплаты за жилое помещение.