ЕВРАЗ НТМК получил штраф: прокуратура нашла новые нарушения трудового законодательства

Posted 18 ноября, 06:14
Published 18 ноября, 06:14
Modified 18 ноября, 06:16
Updated 18 ноября, 06:16
ЕВРАЗ НТМК, вновь оказался объектом внимания надзорных органов после очередной проверки, проведенной прокуратурой Тагилстроевского района. Как выяснила редакция TagilCity.ru, c 3 по 31 мая 2024 года специалисты прокуратуры исследовали соблюдение комбинатом норм трудового права, уделяя особое внимание вопросам охраны труда и безопасности рабочих мест.
В результате проверки были выявлены серьезные недостатки в организации процесса обучения персонала. Так, два сотрудника приступили к выполнению своих должностных обязанностей без прохождения соответствующего инструктажа и необходимых курсов повышения квалификации. Это стало очередным нарушением со стороны руководства ЕВРАЗа.
По закону каждый работник должен проходить специальное обучение перед тем, как приступить к работе. Но руководство ЕВРАЗ НТМК проигнорировало эти правила, что привело к новому делу.
Представитель завода частично признал вину, отметив, что комнаты для обучения на момент проверки не соответствовали требованиям. В частности, там отсутствовали медицинские изделия, входящие в комплект аптечек, а также техника для демонстрации учебных материалов.
Тем не менее, адвокат обратила внимание суда на тот факт, что в процессе обучения все же использовались компьютер, проектор и экран, на которых демонстрировались учебные фильмы. Также присутствовала медицинская аптечка, содержимое которой показывалось сотрудникам. По мнению адвоката, использование манекенов для отработки практических навыков оказания первой помощи не является обязательным требованием закона, поэтому применение маски для сердечно-легочной реанимации вполне соответствует установленным нормам.
Адвокат подчеркнула, что нарушения носят скорее формальный характер и не привели к каким-либо серьезным последствиям для здоровья или жизни работников. Поэтому она попросила суд учесть этот аспект при вынесении решения и назначить минимальное наказание.
Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, такие как частичное признание вины и устранение нарушений, судья назначил компании штраф в размере 110 тысяч рублей. Таким образом, ЕВРАЗ НТМК был признан виновным в совершении административного правонарушения, но избежал более серьезных санкций. Отметим, что впервые руководство ЕВРАЗ НТМК игнорирует правила обучения своих сотрудников.