ЕВРАЗ НТМК получил штраф: прокуратура нашла новые нарушения трудового законодательства

Тем не менее, адвокат обратила внимание суда на тот факт, что в процессе обучения все же использовались компьютер, проектор и экран, на которых демонстрировались учебные фильмы. Также присутствовала медицинская аптечка, содержимое которой показывалось сотрудникам. По мнению адвоката, использование манекенов для отработки практических навыков оказания первой помощи не является обязательным требованием закона, поэтому применение маски для сердечно-легочной реанимации вполне соответствует установленным нормам.