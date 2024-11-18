Фотографии, стихи и концерты: как в Нижнем Тагиле отпразднуют День матери

Posted 18 ноября, 10:27
Published 18 ноября, 10:27
Modified 18 ноября, 10:29
Updated 18 ноября, 10:29
Некоторые мероприятия пройдут онлайн ВКонтакте. Так, в группе Ленинского района уже запущен конкурс «Я и мамочка моя», а в группе Городского дворца молодежи — фото-акция для молодых семей города.
С 19 по 22 ноября в библиотеке на Карла Маркса будут звучать стихи и проза о мамах на поэтическом марафоне, а в библиотеке на Вагонке проведут мастер-класс по изготовлению открыток. Праздничные программы состоятся и в поселках под Нижним Тагилом.
Также в городе запланировано множество концертов. Например, 22 ноября в ДК им. Окунева и в ДШИ №3, 23 ноября — в Висимо-Уткинске и ГДМ.
Музей быта и ремесел «Господский дом» на Тагильской, 24 подготовил тематические экскурсии и интерактивные мероприятия. В театре кукол 24 ноября пройдет поздравительная программа с показом спектакля.
Также уже известна программа мероприятий в нижнем Тагиле, которые будут посвящены международному Дню инвалидов.