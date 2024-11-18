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Posted 18 ноября, 10:27

Published 18 ноября, 10:27

Modified 18 ноября, 10:29

Updated 18 ноября, 10:29

В Нижнем Тагиле подготовили множество мероприятий ко Дню матери

Фотографии, стихи и концерты: как в Нижнем Тагиле отпразднуют День матери

18 ноября 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле подготовили множество мероприятий ко Дню матери

24 ноября в Нижнем Тагиле, как и по всей России, будет отмечаться День матери. К празднику в городе состоится множество различных мероприятий.

Некоторые мероприятия пройдут онлайн ВКонтакте. Так, в группе Ленинского района уже запущен конкурс «Я и мамочка моя», а в группе Городского дворца молодежи — фото-акция для молодых семей города.

С 19 по 22 ноября в библиотеке на Карла Маркса будут звучать стихи и проза о мамах на поэтическом марафоне, а в библиотеке на Вагонке проведут мастер-класс по изготовлению открыток. Праздничные программы состоятся и в поселках под Нижним Тагилом.

Также в городе запланировано множество концертов. Например, 22 ноября в ДК им. Окунева и в ДШИ №3, 23 ноября — в Висимо-Уткинске и ГДМ.

Музей быта и ремесел «Господский дом» на Тагильской, 24 подготовил тематические экскурсии и интерактивные мероприятия. В театре кукол 24 ноября пройдет поздравительная программа с показом спектакля.

Также уже известна программа мероприятий в нижнем Тагиле, которые будут посвящены международному Дню инвалидов.

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