Фотографии, стихи и концерты: как в Нижнем Тагиле отпразднуют День матери

С 19 по 22 ноября в библиотеке на Карла Маркса будут звучать стихи и проза о мамах на поэтическом марафоне, а в библиотеке на Вагонке проведут мастер-класс по изготовлению открыток. Праздничные программы состоятся и в поселках под Нижним Тагилом.