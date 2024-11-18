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Posted 18 ноября, 11:49

Published 18 ноября, 11:49

Modified 18 ноября, 11:51

Updated 18 ноября, 11:51

Глазной травмпункт планируют открыть в Нижнем Тагиле в 2025 году

Глазной травмпункт планируют открыть в Нижнем Тагиле в 2025 году

18 ноября 2024, 11:49
Фото: 1MI.
В 2025 году в ЦГБ №1 Нижнего Тагила планируется снова открыть глазную травматологию. Сейчас местным жителям при необходимости приходится ездить в Екатеринбург.

Вопрос о нормальном возобновлении работы отделения был поднят на заседании городской думы, на котором присутствовал советник министра здравоохранения Борис Вологженинов.

Депутаты считают, что оставшийся офтальмолог преклонного возраста не может один проводить операции, поэтому людей с травмами приходится возить в областной центр.

Жители Нижнего Тагила жалуются, что не могут получить квалифицированную медицинскую помощь, а глазной травмпункт в ЦГБ №1 обслуживал ранее весь город. Сейчас он работает только при наличии врача.

Фото: Скриншот сайта ЦГБ №1
Мы понимаем значимость глазной травматологии. Оборудование, которое там использовалось, уже устарело для оказания эффективной помощи. Подготовлена заявка на закупку нового, средства будут выделены в первом квартале 2025 года. Также ожидается приход двух врачей-офтальмологов, — пояснил советник.

По его словам, в 2025 году отделение должно начать полноценно функционировать. Что касается плановой помощи, то в Нижнем Тагиле работает Центр микрохирургии глаза.

Также на заседании обсудили вопрос о строительстве в Нижнем Тагиле детской многопрофильной больницы.

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