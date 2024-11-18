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Posted 18 ноября, 05:53

Published 18 ноября, 05:53

Modified 18 ноября, 05:54

Updated 18 ноября, 05:54

Итоги недели: вонь без превышений, старые покрышки и черный фильтр

Итоги недели: вонь без превышений, старые покрышки и черный фильтр

18 ноября 2024, 05:53
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
От замеров до покрышек — вспоминаем интересные экологические события Свердловской области за неделю с 11 по 17 ноября.

Четыре дня минувшей недели оказались чистыми в плане замеров: в «Уральском УГМС» отчитались о нулевых показателях по веществам-загрязнителям. Ранее нарушения нормативов были отмечены 2 и 6 ноября.

Тем не менее, жители Нижнего Тагила жаловались на едкий запах выбросов в районе вокзала и на Вагонке 11 ноября.

Страшная вонища. По всему городу нормально, а тут прямо какое-то облако висит. Воняет то ли жженым пластиком, то ли гарью. Очень неприятно. У Коксохима тоже пахло, как обычно. Домой вернулась — тут тоже воняет, — рассказала 11 ноября редакции TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона Евгения.
Фото: tagilcity.ru
Формальдегид и сероводород превысили норму в Нижнем Тагиле 6 ноября
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На главном загрязнителе Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК — на неделе свою проверку начали специалисты Росприроднадзора. Они проводили замеры выбросов и оценивали эффективность аспирационных установок. Кроме того, Росприроднадзор выяснит, соответствуют ли технологические агрегаты законодательству. Помимо этого будет оценена документация и отчет по природоохранным мероприятиям в рамках нацпроекта «Экология». Ранее стало известно, что ЕВРАЗ НТМК не справляется с выполнением плана по квотам выбросов.

Росприроднадзор проверит уровень выбросов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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От темы грязного воздуха перейдет к теме грязной воды. Жительница Нижнего Тагила поделилась фотографиями нового магистрального фильтра для очистки воды. Проверив его спустя 3 месяца, она ужаснулась. Фильтр был весь черный и в слизи.

«Это был шок»: жительница Нижнего Тагила показала свой фильтр для воды
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3,4 миллиона рублей. Такую сумму выделила мэрия Нижнего Тагила на утилизацию покрышек, которые сейчас незаконно размещены на несанкционированных свалках.

Покрышки на стихийных свалках утилизируют в Нижнем Тагиле
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И вновь зараженные помидоры. На этот раз овощ с опасным вирусом коричневой морщинистости поступил в столицу Свердловской области из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора уничтожил полтонны зараженной партии.

Полтонны зараженных томатов из Узбекистана уничтожили в Екатеринбурге
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Специалисты Роспотребнадзор предупредили свердловчан о рисках поедания другого продукта — дубайского шоколада. Это и вероятность получить анафилактический шок из-за большого количеств аллергенов, и возможность купить на маркетплейсах поддельную плитку. А вы уже пробовали лакомство этого сезона?

Свердловчан предупредили об опасности нового гастро-тренда — дубайского шоколада
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Завершим обзор новостей погодой. В ближайшие две недели в регионе обещают теплую погоду — до +4 градусов. Потепление объясняется тем, что на область движется циклон с массами теплого воздуха.

В Свердловской области потеплеет до +4 градусов
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Вода#Отходы#Выбросы#Замеры#Грязная вода#Екатеринбург#Покрышки#Замеры воздуха
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