Итоги недели: вонь без превышений, старые покрышки и черный фильтр

На главном загрязнителе Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК — на неделе свою проверку начали специалисты Росприроднадзора. Они проводили замеры выбросов и оценивали эффективность аспирационных установок. Кроме того, Росприроднадзор выяснит, соответствуют ли технологические агрегаты законодательству. Помимо этого будет оценена документация и отчет по природоохранным мероприятиям в рамках нацпроекта «Экология». Ранее стало известно, что ЕВРАЗ НТМК не справляется с выполнением плана по квотам выбросов.