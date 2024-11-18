Итоги недели: вонь без превышений, старые покрышки и черный фильтр

Posted 18 ноября, 05:53
Published 18 ноября, 05:53
Modified 18 ноября, 05:54
Updated 18 ноября, 05:54
Четыре дня минувшей недели оказались чистыми в плане замеров: в «Уральском УГМС» отчитались о нулевых показателях по веществам-загрязнителям. Ранее нарушения нормативов были отмечены 2 и 6 ноября.
Тем не менее, жители Нижнего Тагила жаловались на едкий запах выбросов в районе вокзала и на Вагонке 11 ноября.
Страшная вонища. По всему городу нормально, а тут прямо какое-то облако висит. Воняет то ли жженым пластиком, то ли гарью. Очень неприятно. У Коксохима тоже пахло, как обычно. Домой вернулась — тут тоже воняет, — рассказала 11 ноября редакции TagilCity.ru жительница Алтайского микрорайона Евгения.
На главном загрязнителе Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК — на неделе свою проверку начали специалисты Росприроднадзора. Они проводили замеры выбросов и оценивали эффективность аспирационных установок. Кроме того, Росприроднадзор выяснит, соответствуют ли технологические агрегаты законодательству. Помимо этого будет оценена документация и отчет по природоохранным мероприятиям в рамках нацпроекта «Экология». Ранее стало известно, что ЕВРАЗ НТМК не справляется с выполнением плана по квотам выбросов.
От темы грязного воздуха перейдет к теме грязной воды. Жительница Нижнего Тагила поделилась фотографиями нового магистрального фильтра для очистки воды. Проверив его спустя 3 месяца, она ужаснулась. Фильтр был весь черный и в слизи.
3,4 миллиона рублей. Такую сумму выделила мэрия Нижнего Тагила на утилизацию покрышек, которые сейчас незаконно размещены на несанкционированных свалках.
И вновь зараженные помидоры. На этот раз овощ с опасным вирусом коричневой морщинистости поступил в столицу Свердловской области из Узбекистана. Специалисты Россельхознадзора уничтожил полтонны зараженной партии.
Специалисты Роспотребнадзор предупредили свердловчан о рисках поедания другого продукта — дубайского шоколада. Это и вероятность получить анафилактический шок из-за большого количеств аллергенов, и возможность купить на маркетплейсах поддельную плитку. А вы уже пробовали лакомство этого сезона?
Завершим обзор новостей погодой. В ближайшие две недели в регионе обещают теплую погоду — до +4 градусов. Потепление объясняется тем, что на область движется циклон с массами теплого воздуха.