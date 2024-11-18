Крысы и мыши мигом разбегутся: рецепт со свечой и арахисом решит проблему навсегда

Крысы и мыши есть практически в каждом частном доме. Грызуны обычно селятся ближе к человеку, чтобы иметь постоянный источник пропитания, укрытия и тепла. Избавиться от напасти очень сложно, к тому же эти мелкие зверьки переносят множество тяжелых инфекционных заболеваний. Опасность представляет не только прямой контакт с мышами и крысами, но и с отходами их жизнедеятельности. Предлагаем вашему вниманию уникальный рецепт, который не оставит грызунам шанса на выживание в вашем доме или погребе.