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Posted 18 ноября, 10:02

Published 18 ноября, 10:02

Modified 18 ноября, 10:18

Updated 18 ноября, 10:18

Крысы и мыши мигом разбегутся: рецепт со свечой и арахисом решит проблему навсегда

Крысы и мыши мигом разбегутся: рецепт со свечой и арахисом решит проблему навсегда

18 ноября 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Существует множество способов избавления от крыс и мышей, однако многие из них небезопасны для человека и его питомцев. Но есть одно средство, которое гарантированно решит проблему и не причинит никакого вреда здоровью обитателей вашего дома.

Крысы и мыши есть практически в каждом частном доме. Грызуны обычно селятся ближе к человеку, чтобы иметь постоянный источник пропитания, укрытия и тепла. Избавиться от напасти очень сложно, к тому же эти мелкие зверьки переносят множество тяжелых инфекционных заболеваний. Опасность представляет не только прямой контакт с мышами и крысами, но и с отходами их жизнедеятельности. Предлагаем вашему вниманию уникальный рецепт, который не оставит грызунам шанса на выживание в вашем доме или погребе.

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Для приготовления нашей приманки мы будем использовать три компонента:

  • парафиновую свечу;
  • сахар;
  • соленый арахис.

Необходимо взять парафиновую свечу, которую можно купить в любом хозяйственном магазине и натереть ее на мелкой терке. Затем смешайте одну столовую ложку парафиновой стружки с двумя столовыми ложками сахарного песка. Измельчите соленый арахис из пакетиков до мелкой крошки и добавьте две столовые ложки порошка к сахару и парафину.

Полученную смесь следует распределить в местах наиболее вероятного появления грызунов: возле входов, в углах помещений, на чердаках, в подвалах и погребах. Для удобства размещения и последующей уборки рекомендуется использовать небольшие листы фольги в качестве подложки, — делится лайфхаком портал Pogovorim.by.
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Чем же хороша эта приманка? Смесь из парафина, сахара и арахиса очень привлекательна для грызунов, которые просто обожают и сладкое, и соленое. Однако после ее употребления мыши и крысы погибают от обезвоживания. Плюс еще и в том, что ни кошкам, ни собакам не придет в голову попробовать приманку.

Важно и то, что такая отрава не содержит скоропортящихся продуктов, поэтому ее не нужно постоянно обновлять и менять.

Не позволяйте крысам и мышам хозяйничать в вашем доме!

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Источник: Pogovorim.by.

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