Крысы и мыши мигом разбегутся: рецепт со свечой и арахисом решит проблему навсегда

Posted 18 ноября, 10:02
Published 18 ноября, 10:02
Modified 18 ноября, 10:18
Updated 18 ноября, 10:18
Крысы и мыши есть практически в каждом частном доме. Грызуны обычно селятся ближе к человеку, чтобы иметь постоянный источник пропитания, укрытия и тепла. Избавиться от напасти очень сложно, к тому же эти мелкие зверьки переносят множество тяжелых инфекционных заболеваний. Опасность представляет не только прямой контакт с мышами и крысами, но и с отходами их жизнедеятельности. Предлагаем вашему вниманию уникальный рецепт, который не оставит грызунам шанса на выживание в вашем доме или погребе.
Для приготовления нашей приманки мы будем использовать три компонента:
Необходимо взять парафиновую свечу, которую можно купить в любом хозяйственном магазине и натереть ее на мелкой терке. Затем смешайте одну столовую ложку парафиновой стружки с двумя столовыми ложками сахарного песка. Измельчите соленый арахис из пакетиков до мелкой крошки и добавьте две столовые ложки порошка к сахару и парафину.
Полученную смесь следует распределить в местах наиболее вероятного появления грызунов: возле входов, в углах помещений, на чердаках, в подвалах и погребах. Для удобства размещения и последующей уборки рекомендуется использовать небольшие листы фольги в качестве подложки, — делится лайфхаком портал Pogovorim.by.
Чем же хороша эта приманка? Смесь из парафина, сахара и арахиса очень привлекательна для грызунов, которые просто обожают и сладкое, и соленое. Однако после ее употребления мыши и крысы погибают от обезвоживания. Плюс еще и в том, что ни кошкам, ни собакам не придет в голову попробовать приманку.
Важно и то, что такая отрава не содержит скоропортящихся продуктов, поэтому ее не нужно постоянно обновлять и менять.
Не позволяйте крысам и мышам хозяйничать в вашем доме!
Ранее эксперты рассказали о самых действенных способах справиться с колорадским жуком, который поедает картошку.
Источник: Pogovorim.by.