Мальчик упал в яму с кипятком в Челябинске

Posted 18 ноября, 06:01
Published 18 ноября, 06:01
Modified 18 ноября, 06:03
Updated 18 ноября, 06:03
В результате падения ребенок получил ожоги. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение, пишет «Курс дела».
В прокуратуре и администрации Челябинска проводят проверку. По предварительным данным, на теплосети произошла авария, в связи с чем рабочие приступили к ремонту и вырыли яму.
По результатам проведенной проверки прокуратура примет соответствующие меры.
Напомним, 4 ноября 2024 года в Талице девятилетний ребенок утонул в яме, которая была наполнена водой.