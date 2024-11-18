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Posted 18 ноября, 06:01

Published 18 ноября, 06:01

Modified 18 ноября, 06:03

Updated 18 ноября, 06:03

Мальчик упал в яму с кипятком в Челябинске

Мальчик упал в яму с кипятком в Челябинске

18 ноября 2024, 06:01
Фото: 1MI.
В Челябинске 11-летний мальчик рухнул в яму с горячей водой. Происшествие случилось на Комсомольском проспекте.

В результате падения ребенок получил ожоги. Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение, пишет «Курс дела».

В прокуратуре и администрации Челябинска проводят проверку. По предварительным данным, на теплосети произошла авария, в связи с чем рабочие приступили к ремонту и вырыли яму.

По результатам проведенной проверки прокуратура примет соответствующие меры.

Напомним, 4 ноября 2024 года в Талице девятилетний ребенок утонул в яме, которая была наполнена водой.

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