Многопрофильная детская больница в Нижнем Тагиле: стоимость и сроки

Тагильские депутаты, которые не понаслышке знают о медленном прогрессе в этом вопросе, выражают обеспокоенность темой. Тем не менее, представитель министерства, отмечая долгий согласительный процесс, уверяет, что в ближайшие годы проект будет реализован. Поскольку регион самостоятельно такие средства предоставить не сможет, требуются вложения из федерального бюджета.