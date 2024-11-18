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Posted 18 ноября, 10:12

Published 18 ноября, 10:12

Modified 18 ноября, 10:14

Updated 18 ноября, 10:14

Детская многопрофильная больница в Нижнем Тагиле обойдется в 6 млрд

Многопрофильная детская больница в Нижнем Тагиле: стоимость и сроки

18 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI.

Детская многопрофильная больница в Нижнем Тагиле обойдется в 6 млрд

В Нижнем Тагиле вернулись к обсуждению создания детского многопрофильного медицинского центра. 18 ноября перед депутатами гордумы выступил советник министра здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов.

Согласно техническому заданию, центр будет состоять из поликлиники и стационара. В медучреждении смогут лечиться как тагильчане, так и жители близлежащих территорий и городов. Примерная стоимость проекта — шесть миллиардов рублей.

Ожидается, что в январе пакет документов будет передан в Федеральное агентство инвестиционных проектов. В случае выделения денег построят в течение двух-трех лет, — рассказал советник министра здравоохранения Борис Вологженинов во время собрания гордумы Нижнего Тагила.

На строительстве больницы в Нижнем Тагиле настаивает министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Ранее «добро» на строительство учреждения в уральском городе дал президент РФ Владимир Путин.

Тагильские депутаты, которые не понаслышке знают о медленном прогрессе в этом вопросе, выражают обеспокоенность темой. Тем не менее, представитель министерства, отмечая долгий согласительный процесс, уверяет, что в ближайшие годы проект будет реализован. Поскольку регион самостоятельно такие средства предоставить не сможет, требуются вложения из федерального бюджета.

В ближайшие пять лет будет. Для этого все усилия прилагаются. Объект дорогостоящий, но силами области этот процесс не потянуть. Такой центр будет, я лично в этом уверен, — отметил Вологженинов.

Напомним, в начале 2024 года в городе был определен подрядчик для того, чтобы снести недостроенную многопрофильную клинику для детей. В апреле для медучреждения выделили первую линию Уральского проспекта на ГГМ.

Также в пустующем здании в Нижнем Тагиле на улице Горошникова откроют нефродиспансер. Пациентов будут принимать бесплатно по полису.

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