Многопрофильная детская больница в Нижнем Тагиле: стоимость и сроки

Posted 18 ноября, 10:12
Published 18 ноября, 10:12
Modified 18 ноября, 10:14
Updated 18 ноября, 10:14
Согласно техническому заданию, центр будет состоять из поликлиники и стационара. В медучреждении смогут лечиться как тагильчане, так и жители близлежащих территорий и городов. Примерная стоимость проекта — шесть миллиардов рублей.
Ожидается, что в январе пакет документов будет передан в Федеральное агентство инвестиционных проектов. В случае выделения денег построят в течение двух-трех лет, — рассказал советник министра здравоохранения Борис Вологженинов во время собрания гордумы Нижнего Тагила.
На строительстве больницы в Нижнем Тагиле настаивает министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Ранее «добро» на строительство учреждения в уральском городе дал президент РФ Владимир Путин.
Тагильские депутаты, которые не понаслышке знают о медленном прогрессе в этом вопросе, выражают обеспокоенность темой. Тем не менее, представитель министерства, отмечая долгий согласительный процесс, уверяет, что в ближайшие годы проект будет реализован. Поскольку регион самостоятельно такие средства предоставить не сможет, требуются вложения из федерального бюджета.
В ближайшие пять лет будет. Для этого все усилия прилагаются. Объект дорогостоящий, но силами области этот процесс не потянуть. Такой центр будет, я лично в этом уверен, — отметил Вологженинов.
Также в пустующем здании в Нижнем Тагиле на улице Горошникова откроют нефродиспансер. Пациентов будут принимать бесплатно по полису.