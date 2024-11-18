На бывшем заводе Nissan будут собирать внедорожники EBRO модели S700

Posted 18 ноября, 09:27
Published 18 ноября, 09:27
Modified 21 ноября, 09:41
Updated 21 ноября, 09:41
На начальном этапе планируется выпускать 43 машины в день, с возможностью увеличения этой цифры до 86 в следующем году при высоком спросе.
Следующей моделью станет EBRO S800, кроссовер на основе Chery Tiggo 8 Pro Max, который начнут выпускать немного позже. В июне 2025 года появится модель S400, вероятно построенная на платформе Tiggo 4 Pro, хотя официальной информации пока нет.
На первых этапах автомобили будут собираться из DKD-комплектов, включающих окрашенные кузова и основные компоненты из Китая. К октябрю 2025 года завод планирует перейти к CKD-комплектам, требующим сварки и окраски на месте. В тот же период начнётся производство модели Omoda 5, которая будет доступна в бензиновом и электрическом вариантах, пишет ИА RuNews24.ru.
Кроссоверы S700 и S800 будут предлагаться с бензиновыми и гибридными двигателями. Гибридные версии смогут развивать мощность около 350 л. с. с батареей ёмкостью менее 20 кВт/ч и запасом хода до 80 км по циклу WLTP. На первом этапе продажи автомобилей начнутся в Испании и Андорре через сеть из более чем 30 дилеров.