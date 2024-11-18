tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 09:27

Published 18 ноября, 09:27

Modified 21 ноября, 09:41

Updated 21 ноября, 09:41

На бывшем заводе Nissan будут собирать внедорожники EBRO модели S700

18 ноября 2024, 09:27
С 20 ноября испанский производитель автомобилей EBRO запустит производство на заводе в зоне свободной торговли Барселоны, который не работал почти три года. Первой моделью станет компактный кроссовер S700, базирующийся на китайской платформе Chery Tiggo 7 Pro.

На начальном этапе планируется выпускать 43 машины в день, с возможностью увеличения этой цифры до 86 в следующем году при высоком спросе.

Следующей моделью станет EBRO S800, кроссовер на основе Chery Tiggo 8 Pro Max, который начнут выпускать немного позже. В июне 2025 года появится модель S400, вероятно построенная на платформе Tiggo 4 Pro, хотя официальной информации пока нет.

На первых этапах автомобили будут собираться из DKD-комплектов, включающих окрашенные кузова и основные компоненты из Китая. К октябрю 2025 года завод планирует перейти к CKD-комплектам, требующим сварки и окраски на месте. В тот же период начнётся производство модели Omoda 5, которая будет доступна в бензиновом и электрическом вариантах, пишет ИА RuNews24.ru.

Кроссоверы S700 и S800 будут предлагаться с бензиновыми и гибридными двигателями. Гибридные версии смогут развивать мощность около 350 л. с. с батареей ёмкостью менее 20 кВт/ч и запасом хода до 80 км по циклу WLTP. На первом этапе продажи автомобилей начнутся в Испании и Андорре через сеть из более чем 30 дилеров.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика