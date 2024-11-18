На бывшем заводе Nissan будут собирать внедорожники EBRO модели S700

Кроссоверы S700 и S800 будут предлагаться с бензиновыми и гибридными двигателями. Гибридные версии смогут развивать мощность около 350 л. с. с батареей ёмкостью менее 20 кВт/ч и запасом хода до 80 км по циклу WLTP. На первом этапе продажи автомобилей начнутся в Испании и Андорре через сеть из более чем 30 дилеров.