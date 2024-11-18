Не смогут работать. Коммунальщики объяснили важность увеличения платы за ЖКХ в Тагиле

Posted 18 ноября, 07:41
Published 18 ноября, 07:41
Modified 18 ноября, 07:43
Updated 18 ноября, 07:43
Как заявил депутат Денис Корякин в эфире «Экорадио», рост тарифа обусловлен удорожанием газа более чем на 20% в следующем году. По его словам, рост затрат на энергию составит более 80%. В связи с этим тарифы должны быть повышены как минимум на 18%.
Депутат отметил, что увеличение тарифа нужно не только для того, чтобы покрыть затраты на энергоресурсы, но и чтобы можно было делать ремонты и реализовывать инвестиционные программы.
Директор МУП «Горэнерго-НТ» Иван Анфилатов рассказал, что несмотря на то, что предприятие своих котельных не имеет, а энергия поступает от УВЗ, платить за ее поставку также приходится.
Основной городской проблемой на данный момент является износ сетей в Дзержинском районе. Он оценен в 80%. Его требуется снижать. Для этого в год нужно ремонтировать от 10 км, но предприятие способно сделать только 1-2 км за свой счет. Анфилатов добавил, что с учетом увеличения цен, предприятие без роста тарифа не сможет работать.
Директор МУП «Тагилэнерго» Дмитрий Чернушевич рассказал, что рост цен и низкий уровень зарплат на предприятии создают проблему. Он отметил, что все компании работают только за счет собранных средств. Если они не собираются, то начинаются проблемы.
Все спикеры едины во мнении, что при отсутствии роста тарифов, предприятия могут обанкротиться, так как из-за низкой собираемости платы за ЖКХ компании не могут покрывать расходы.
Напомним, ранее стало известно о том, что Нижний Тагил запросил повышение тарифов ЖКХ на 18,1%. Примерно такой же уровень повышения запросили и другие города Свердловской области. Необходимость увеличения тарифов также объяснял региональный министр ЖКХ Николай Смирнов.