Не смогут работать. Коммунальщики объяснили важность увеличения платы за ЖКХ в Тагиле

Основной городской проблемой на данный момент является износ сетей в Дзержинском районе. Он оценен в 80%. Его требуется снижать. Для этого в год нужно ремонтировать от 10 км, но предприятие способно сделать только 1-2 км за свой счет. Анфилатов добавил, что с учетом увеличения цен, предприятие без роста тарифа не сможет работать.