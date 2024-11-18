Нежные и сочные котлеты порадуют мягким вкусом — нужна всего одна щепотка в фарш

Posted 18 ноября, 11:02
Published 18 ноября, 11:02
Modified 18 ноября, 11:04
Updated 18 ноября, 11:04
Этим секретным ингредиентом является сода. Зачем же хозяйки добавляют ее в котлеты?
Добавлять пищевую соду нужно в самом конце, когда вы уже смешали все остальные ингредиенты — фарш, яйцо, хлеб, лук и чеснок. Необходимо внести разрыхлитель из расчета половина чайной ложки на один килограмм готового фарша, то есть с учетом остальных компонентов.
После добавления соды фарш тщательно перемешивается и оставляется на 15-20 минут для «набухания». Только после этого можно приступать к формированию котлет и обжарке, — советуют эксперты портала «PrоГород».
Также специалисты по кулинарии советуют для этого рецепта размягчать хлеб не в молоке, а в теплой кипяченой воде — так котлеты приобретут особую сочность. Кроме того, если фарш получился слишком густым, его также можно разбавить небольшим количеством теплой воды.
Попробуйте способ жарки котлет с содой и наслаждайтесь их необычной текстурой и нежным вкусом!
Ранее мы рассказывали, какой еще секретный ингредиент можно добавить в котлеты.