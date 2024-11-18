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Posted 18 ноября, 11:02

Published 18 ноября, 11:02

Modified 18 ноября, 11:04

Updated 18 ноября, 11:04

Нежные и сочные котлеты порадуют мягким вкусом — нужна всего одна щепотка в фарш

Нежные и сочные котлеты порадуют мягким вкусом — нужна всего одна щепотка в фарш

18 ноября 2024, 11:02
Фото: Photo by Karolina Kołodziejczak on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
У каждой хозяйки существует свой рецепт приготовления котлет и свой секретный ингредиент. Сегодня мы хотим поделиться с вами своим лайфхаком, который поможет сделать котлеты особенно вкусными, нежными и сочными.

Этим секретным ингредиентом является сода. Зачем же хозяйки добавляют ее в котлеты?

  • Разрыхление. Пищевая сода действует как разрыхлитель. Она помогает сделать фарш более воздушным и легким.
  • Улучшение текстуры. Сода способствует удержанию влаги в мясе, что делает котлеты сочнее и предотвращает их высыхание в процессе жарки.
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  • Нейтрализация кислотности. В некоторых случаях мясо может иметь слегка повышенную кислотность. Сода помогает ее нейтрализовать, что может улучшить общий вкус готового блюда.
  • Сокращение времени приготовления. Благодаря разрыхляющим свойствам соды, мясо быстрее подвергается термообработке и равномернее прожаривается.
  • Смягчение мяса. Особенно полезно при использовании более жестких сортов мяса, так как сода помогает расщеплять некоторые белки, делая мясо более мягким.

Добавлять пищевую соду нужно в самом конце, когда вы уже смешали все остальные ингредиенты — фарш, яйцо, хлеб, лук и чеснок. Необходимо внести разрыхлитель из расчета половина чайной ложки на один килограмм готового фарша, то есть с учетом остальных компонентов.

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После добавления соды фарш тщательно перемешивается и оставляется на 15-20 минут для «набухания». Только после этого можно приступать к формированию котлет и обжарке, — советуют эксперты портала «PrоГород».

Также специалисты по кулинарии советуют для этого рецепта размягчать хлеб не в молоке, а в теплой кипяченой воде — так котлеты приобретут особую сочность. Кроме того, если фарш получился слишком густым, его также можно разбавить небольшим количеством теплой воды.

Попробуйте способ жарки котлет с содой и наслаждайтесь их необычной текстурой и нежным вкусом!

Ранее мы рассказывали, какой еще секретный ингредиент можно добавить в котлеты.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Мясо#Рецепт#Влага#КЦ#Еда и напитки#Пищевая сода#Сода#Фарш#Котлеты#Разрыхление#Вкус#Советы кулинаров
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