Нежные и сочные котлеты порадуют мягким вкусом — нужна всего одна щепотка в фарш

Также специалисты по кулинарии советуют для этого рецепта размягчать хлеб не в молоке, а в теплой кипяченой воде — так котлеты приобретут особую сочность. Кроме того, если фарш получился слишком густым, его также можно разбавить небольшим количеством теплой воды.