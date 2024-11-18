Опубликовано видео, на котором пьяный екатеринбуржец сбивает мать с младенцем

Posted 18 ноября, 16:24
Published 18 ноября, 16:24
Modified 18 ноября, 16:26
Updated 18 ноября, 16:26
Шокирующие кадры, на которых водитель на Peugeot врезается в женщину с коляской, опубликовал telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Инцидент произошел днем в понедельник, 18 ноября, на перекрестке Орджоникидзе-Кировоградской. Женщина благополучно перешла дорогу и уже шла вместе с коляской по тротуару, когда в нее практически на полном ходу влетела машина.
Виновник происшествия не остановился и уехал. Однако позднее он добровольно сдался полицейским и прошел медицинское освидетельствование. Выяснилось, что он употреблял спиртные напитки.
Женщина получила травмы, а вот ребенок остался цел и невредим. В отношении водителя пока составлены только административные протоколы.
Ранее в Екатеринбурге 6-летний мальчик погиб, выбежав на дорогу прямо под колеса авто.