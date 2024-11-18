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Posted 18 ноября, 16:24

Published 18 ноября, 16:24

Modified 18 ноября, 16:26

Updated 18 ноября, 16:26

Появилось видео, как иномарка в Екатеринбурге сносит мать с грудничком

Опубликовано видео, на котором пьяный екатеринбуржец сбивает мать с младенцем

18 ноября 2024, 16:24
Фото: 1MI.

Появилось видео, как иномарка в Екатеринбурге сносит мать с грудничком

В Сети распространяется видео, на котором видно, как пьяный лихач на иномарке сносит женщину с маленьким ребенком в коляске.

Шокирующие кадры, на которых водитель на Peugeot врезается в женщину с коляской, опубликовал telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел днем в понедельник, 18 ноября, на перекрестке Орджоникидзе-Кировоградской. Женщина благополучно перешла дорогу и уже шла вместе с коляской по тротуару, когда в нее практически на полном ходу влетела машина.

Виновник происшествия не остановился и уехал. Однако позднее он добровольно сдался полицейским и прошел медицинское освидетельствование. Выяснилось, что он употреблял спиртные напитки.

Женщина получила травмы, а вот ребенок остался цел и невредим. В отношении водителя пока составлены только административные протоколы.

Ранее в Екатеринбурге 6-летний мальчик погиб, выбежав на дорогу прямо под колеса авто.

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