Опытные хозяйки никогда не выливают воду после варки яиц — незаменимая вещь в быту

Также некоторые хозяйки используют ее для приготовления куриных и овощных бульонов — это помогает обогатить суп дополнительными минералами. Если вам кажется, что вода после варки яиц может иметь легкий запах, не переживайте: готовое блюдо ничем не будет пахнуть.