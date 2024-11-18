Опытные хозяйки никогда не выливают воду после варки яиц — незаменимая вещь в быту

Posted 18 ноября, 13:30
Published 18 ноября, 13:30
Modified 18 ноября, 13:32
Updated 18 ноября, 13:32
Оказывается, что во время варки яиц в воду попадает множество полезных элементов, основных из которых является кальций. Также жидкость содержит железо, серу, фосфор, магний и азот. Выливать такое богатство, по меньше мере, неразумно. Как же можно использовать такую воду?
Эксперт по домоводству Юлия Наседкина рассказала изданию «Первый региональный», что всегда применяет воду после варки яиц для полива домашних цветов.
Научные исследования обнаружили, что такая вода значительно ускоряет рост зеленой массы растений, улучшая его в десять раз. Кроме того, она помогает поддерживать нейтральный уровень pH почвы в диапазоне 6.0–6.5 единиц, — утверждает эксперт.
Если у вас на даче есть компостная куча, то можно выливать яичную воду туда — это значительно сокращает сроки созревания компоста.
Горячая вода из-под варки яиц может помочь в очистке кастрюль и сковородок от жира и остатков пищи. Добавьте немного моющего средства и используйте эту воду для предварительного замачивания посуды.
Также некоторые хозяйки используют ее для приготовления куриных и овощных бульонов — это помогает обогатить суп дополнительными минералами. Если вам кажется, что вода после варки яиц может иметь легкий запах, не переживайте: готовое блюдо ничем не будет пахнуть.
Если вы ищете способ укрепить волосы, можете использовать эту яичную воду для полоскания волос после мытья шампунем.
А еще это незаменимое средство для уборки: смочите тряпку или салфетку и протрите поверхности. Пыль и грязь будут меньше липнуть — так вы сможете дольше сохранить чистоту в доме.
Ранее эксперты рассказали, в каких случаях можно использовать воду после варки макарон.