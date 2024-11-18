Под Нижним Тагилом в Горноуральске предприятие задолжало сотрудникам 5,6 млн рублей

Posted 18 ноября, 09:27
Published 18 ноября, 09:27
Modified 18 ноября, 09:29
Updated 18 ноября, 09:29
Теплоснабжающая организация не выплатила зарплату своим сотрудникам за август и сентябрь этого года. Общий долг составил более 5,6 млн рублей перед 155 сотрудниками.
После того, как в дело вмешался прокурор, долг перед сотрудниками был полностью погашен. Кроме того, представитель надзорных органов предупредил мэра города о недопустимости подобных нарушений, сообщает ведомство.
Ранее на Урале хлебокомбинат четыре месяца не выплачивал зарплату своим сотрудникам.