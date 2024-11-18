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Posted 18 ноября, 09:27

Published 18 ноября, 09:27

Modified 18 ноября, 09:29

Updated 18 ноября, 09:29

Под Нижним Тагилом в Горноуральске предприятие задолжало сотрудникам 5,6 млн рублей

Под Нижним Тагилом в Горноуральске предприятие задолжало сотрудникам 5,6 млн рублей

18 ноября 2024, 09:27
Фото: 1MI.
Под Нижним Тагилом в Горноуральске предприятие задолжало сотрудникам теплоснабжающей компании более 5,5 млн рублей.

Теплоснабжающая организация не выплатила зарплату своим сотрудникам за август и сентябрь этого года. Общий долг составил более 5,6 млн рублей перед 155 сотрудниками.

После того, как в дело вмешался прокурор, долг перед сотрудниками был полностью погашен. Кроме того, представитель надзорных органов предупредил мэра города о недопустимости подобных нарушений, сообщает ведомство.

Ранее на Урале хлебокомбинат четыре месяца не выплачивал зарплату своим сотрудникам.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Зарплата#Долг#Екатеринбург#Инцидент
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