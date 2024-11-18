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Posted 18 ноября, 15:48

Published 18 ноября, 15:48

Modified 18 ноября, 15:50

Updated 18 ноября, 15:50

Прием пациентов в горевшей поликлинике Екатеринбурга возобновится 19 ноября

Пострадавшая от пожара поликлиника в Екатеринбурге возобновит прием 19 ноября

18 ноября 2024, 15:48
Фото: 1MI.

Прием пациентов в горевшей поликлинике Екатеринбурга возобновится 19 ноября

В поликлинике №2 на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге серьезных повреждений нет. Плановую помощь пациентам здесь начнут оказывать уже во вторник, 19 ноября.

Поликлиника №2, структурное подразделение ГКБ №3, начнет принимать пациентов после обеда, информирует пресс-служба свердловского Минздрава.

Завтра со второй смены планируется возобновление приемов пациентов в поликлинике №2 (Братьев Быковых, 16/2), помещения уже осушили. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от поликлиники №2 здании, оказывается в полном объеме в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении.

Напомним, что пламя распространилось в медицинском учреждении в понедельник, 18 ноября. Пламенем оказались охвачены около 200 кв.м, двое пострадали. Одного из них позднее пришлось госпитализировать в стационар, состояние второго медики оценивают, как удовлетворительное.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Медицина#Поликлиника#Пострадавшие#Екатеринбург#ГКБ №3
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