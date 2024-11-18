Пострадавшая от пожара поликлиника в Екатеринбурге возобновит прием 19 ноября

Напомним, что пламя распространилось в медицинском учреждении в понедельник, 18 ноября. Пламенем оказались охвачены около 200 кв.м, двое пострадали. Одного из них позднее пришлось госпитализировать в стационар, состояние второго медики оценивают, как удовлетворительное.