Пострадавшая от пожара поликлиника в Екатеринбурге возобновит прием 19 ноября

Posted 18 ноября, 15:48
Published 18 ноября, 15:48
Modified 18 ноября, 15:50
Updated 18 ноября, 15:50
Поликлиника №2, структурное подразделение ГКБ №3, начнет принимать пациентов после обеда, информирует пресс-служба свердловского Минздрава.
Завтра со второй смены планируется возобновление приемов пациентов в поликлинике №2 (Братьев Быковых, 16/2), помещения уже осушили. Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от поликлиники №2 здании, оказывается в полном объеме в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении.
Напомним, что пламя распространилось в медицинском учреждении в понедельник, 18 ноября. Пламенем оказались охвачены около 200 кв.м, двое пострадали. Одного из них позднее пришлось госпитализировать в стационар, состояние второго медики оценивают, как удовлетворительное.