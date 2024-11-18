Пожарная машина застряла рядом с горящей больницей в Екатеринбурге

Posted 18 ноября, 10:18
Published 18 ноября, 10:18
Modified 18 ноября, 10:20
Updated 18 ноября, 10:20
Пожарная техника рухнула одним колесом в открытый люк. В настоящее время специалисты пытаются освободить пожарную технику, чтобы она могла тушить пожар, сообщается в группе ВКонтакте Ural Mash.
Напомним, в Екатеринбурге загорелась больница. Пациенты, спасаясь, выскакивали прямо из окон. Пожар начался после хлопка на крыше. Предположительно, там проводились строительные работы и находились баллоны с кислородом.