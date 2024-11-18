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Posted 18 ноября, 10:18

Published 18 ноября, 10:18

Modified 18 ноября, 10:20

Updated 18 ноября, 10:20

Пожарная машина застряла рядом с горящей больницей в Екатеринбурге

Пожарная машина застряла рядом с горящей больницей в Екатеринбурге

18 ноября 2024, 10:18
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пожарная машина приехала тушить огонь, но провалилась в люк.

Пожарная техника рухнула одним колесом в открытый люк. В настоящее время специалисты пытаются освободить пожарную технику, чтобы она могла тушить пожар, сообщается в группе ВКонтакте Ural Mash.

Напомним, в Екатеринбурге загорелась больница. Пациенты, спасаясь, выскакивали прямо из окон. Пожар начался после хлопка на крыше. Предположительно, там проводились строительные работы и находились баллоны с кислородом.

Пациентка загорелась на операционном столе в московской больнице
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Больница#Пожар#Екатеринбург#Инцидент
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