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Posted 18 ноября, 08:22

Published 18 ноября, 08:22

Modified 18 ноября, 08:24

Updated 18 ноября, 08:24

Профессор УрФУ пожаловался на мэрию из-за транспорта в Екатеринбурге

Профессор УрФУ пожаловался на мэрию из-за транспорта в Екатеринбурге

18 ноября 2024, 08:22
Фото: 1MI.
Профессор Уральского университета Валерий Амиров недоволен работой общественного транспорта в Екатеринбурге.

По словам профессора, после девяти часов вечера из центральной части города совершенно невозможно уехать.

Амиров на своей странице в социальной сети ВКонтакте написал, что в четверг на прошлой неделе ждал почти 40 минут автобус на остановке у того самого «Гринвича», где просила мэра Алексея Орлова проехаться Валентина Матвиенко.

Профессор также отметил, что его студенты часто просят отпустить их пораньше, так как после девяти вечера они уже не смогут уехать домой.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Общественный транспорт#Власть#Городской транспорт#Екатеринбург
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