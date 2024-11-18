Профессор УрФУ пожаловался на мэрию из-за транспорта в Екатеринбурге

Posted 18 ноября, 08:22
Published 18 ноября, 08:22
Modified 18 ноября, 08:24
Updated 18 ноября, 08:24
По словам профессора, после девяти часов вечера из центральной части города совершенно невозможно уехать.
Амиров на своей странице в социальной сети ВКонтакте написал, что в четверг на прошлой неделе ждал почти 40 минут автобус на остановке у того самого «Гринвича», где просила мэра Алексея Орлова проехаться Валентина Матвиенко.
Профессор также отметил, что его студенты часто просят отпустить их пораньше, так как после девяти вечера они уже не смогут уехать домой.
Ранее Председатель Совфеда посоветовала мэру Екатеринбурга покататься в давке на автобусе.