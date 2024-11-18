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Posted 18 ноября, 10:33

Published 18 ноября, 10:33

Modified 18 ноября, 10:35

Updated 18 ноября, 10:35

Пьяный автомобилист сбил пешехода в Ревде

Пьяный автомобилист сбил пешехода в Ревде

18 ноября 2024, 10:33
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Ревде водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода на улице Металлистов. ДТП произошло вечером 17 ноября 2024 года.

Водитель машины после работы выпил несколько банок пива, после чего сел за руль. В какой-то момент он сбил пешехода, в результате чего тот скончался, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

По словам мужчины, сидевшего за рулем, он не увидел человека на дороге, так как тот был одет в темную одежду, а также у него не было светоотражающих элементов. Кроме того, в месте ЧП было плохое освещение. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, в Екатеринбурге водитель иномарки сбила девятилетнего мальчика. Его отвезли в медучреждение.

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