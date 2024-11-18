Пьяный автомобилист сбил пешехода в Ревде

Posted 18 ноября, 10:33
Published 18 ноября, 10:33
Modified 18 ноября, 10:35
Updated 18 ноября, 10:35
Водитель машины после работы выпил несколько банок пива, после чего сел за руль. В какой-то момент он сбил пешехода, в результате чего тот скончался, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
По словам мужчины, сидевшего за рулем, он не увидел человека на дороге, так как тот был одет в темную одежду, а также у него не было светоотражающих элементов. Кроме того, в месте ЧП было плохое освещение. Личность погибшего устанавливается.
Напомним, в Екатеринбурге водитель иномарки сбила девятилетнего мальчика. Его отвезли в медучреждение.