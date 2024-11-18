Школьники в Екатеринбурге пришли проститься с умершей сверстницей

Posted 18 ноября, 05:39
Published 18 ноября, 05:39
Modified 18 ноября, 05:41
Updated 18 ноября, 05:41
Проститься с подростком пришли ее одноклассники и знакомые, а также учителя. Всего на похороны пришло более сотни человек. Сообщается, что одноклассники читали стихи, посвященные погибшей девочке, пишет Е1.
Одна из учительниц рассказала, что Таня была хорошим, талантливым и светлым человеком. По словам старшей сестры девочки, она была жизнерадостной и всегда находила поводы для позитива.
В полиции идет следствие. Правоохранители изъяли личный дневник подростка, который она вела. По словам ее подруги, она пару месяцев назад рассталась со своим молодым человеком и переживала, а также последнее время неоднократно упоминала о суициде.
Напомним, девочка выпала из окна 11 ноября 2024 года.