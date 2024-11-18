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Posted 18 ноября, 05:39

Published 18 ноября, 05:39

Modified 18 ноября, 05:41

Updated 18 ноября, 05:41

Школьники в Екатеринбурге пришли проститься с умершей сверстницей

Школьники в Екатеринбурге пришли проститься с умершей сверстницей

18 ноября 2024, 05:39
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге прошли похороны 15-летней Тани, которая выпала из окна. Прощание состоялось 15 ноября 2024 года.

Проститься с подростком пришли ее одноклассники и знакомые, а также учителя. Всего на похороны пришло более сотни человек. Сообщается, что одноклассники читали стихи, посвященные погибшей девочке, пишет Е1.

Одна из учительниц рассказала, что Таня была хорошим, талантливым и светлым человеком. По словам старшей сестры девочки, она была жизнерадостной и всегда находила поводы для позитива.

В полиции идет следствие. Правоохранители изъяли личный дневник подростка, который она вела. По словам ее подруги, она пару месяцев назад рассталась со своим молодым человеком и переживала, а также последнее время неоднократно упоминала о суициде.

Напомним, девочка выпала из окна 11 ноября 2024 года.

Стало известно, от чего умерла 14-летняя девочка в Екатеринбурге
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