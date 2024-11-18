Старый пуховик реабилитирует ложка этого геля: отстираете даже старые жирные пятна

Posted 18 ноября, 12:02
Published 18 ноября, 12:02
Modified 18 ноября, 12:04
Updated 18 ноября, 12:04
Подготовка пуховика к стирке требует внимания и аккуратности — ведь важно сохранить его первоначальный вид и теплоизоляционные свойства.
Перед началом стирки обязательно прочтите рекомендации на ярлыке внутри пуховика. Там может содержаться важная информация по температуре стирки, типу разрешенного моющего средства и режиму сушки. Извлеките все предметы из карманов, застегните молнии, липучки и кнопки, чтобы избежать повреждений во время стирки.
А теперь самый важный момент, от которого будет зависеть конечный результат стирки. Речь идет о застирывании проблемных мест. Для этой цели необходимо приготовить мыльный раствор на основе геля для мытья посуды. Чайную ложку любого геля смешайте с 200 мл теплой воды.
Нанесите полученный раствор на загрязненные участки пуховика. Для более глубокого очищения используйте старую зубную щетку. Аккуратно потрите загрязнения, чтобы средство могло лучше проникнуть в ткань. После обработки дайте раствору подействовать несколько минут, — предлагают эксперты портала «Ставрополь Медиа».
После этого пятна необходимо промыть чистой водой и после этого отправлять в стиральную машинку (кстати, если пуховик не очень грязный, а залоснились только рукава и ворот, то целиком пуховик после этой процедуры можно и не стирать).
Поместите куртку в машину. Другую одежду лучше не класть, чтобы пуховик имел достаточно пространства. Используйте несколько теннисных мячиков для стирки — они не дадут пуху слипнуться и будут способствовать его равномерному распределению. Установите деликатный режим стирки с температурой не выше 30 градусов. Режим с дополнительным полосканием поможет тщательно удалить остатки моющего средства.
После стирки аккуратно разложите пуховик на горизонтальную поверхность на полотенце. Также можно использовать сушилку, но выбирайте режим для деликатных тканей и также добавьте теннисные мячики. Во время сушки периодически встряхивайте пуховик, чтобы наполнитель равномерно расправился.
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Источник: stavropol.media.