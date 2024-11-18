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Posted 18 ноября, 12:02

Published 18 ноября, 12:02

Modified 18 ноября, 12:04

Updated 18 ноября, 12:04

Старый пуховик реабилитирует ложка этого геля: отстираете даже старые жирные пятна

Старый пуховик реабилитирует ложка этого геля: отстираете даже старые жирные пятна

18 ноября 2024, 12:02
Фото: Photo by Daniel Bowman o.
Рубрика
Дом и сад
Иногда старый пуховик выбрасывают только из-за того, что на нем имеется пара-тройка стойких пятен, которые не отстирываются в машинке. Однако это чудодейственное средство поможет вывести на корню даже самые старые жирные следы.

Подготовка пуховика к стирке требует внимания и аккуратности — ведь важно сохранить его первоначальный вид и теплоизоляционные свойства.

Перед началом стирки обязательно прочтите рекомендации на ярлыке внутри пуховика. Там может содержаться важная информация по температуре стирки, типу разрешенного моющего средства и режиму сушки. Извлеките все предметы из карманов, застегните молнии, липучки и кнопки, чтобы избежать повреждений во время стирки.

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А теперь самый важный момент, от которого будет зависеть конечный результат стирки. Речь идет о застирывании проблемных мест. Для этой цели необходимо приготовить мыльный раствор на основе геля для мытья посуды. Чайную ложку любого геля смешайте с 200 мл теплой воды.

Нанесите полученный раствор на загрязненные участки пуховика. Для более глубокого очищения используйте старую зубную щетку. Аккуратно потрите загрязнения, чтобы средство могло лучше проникнуть в ткань. После обработки дайте раствору подействовать несколько минут, — предлагают эксперты портала «Ставрополь Медиа».

После этого пятна необходимо промыть чистой водой и после этого отправлять в стиральную машинку (кстати, если пуховик не очень грязный, а залоснились только рукава и ворот, то целиком пуховик после этой процедуры можно и не стирать).

Застирайте пуховик этим средством и наслаждайтесь свежестью одеждыЗастирайте пуховик этим средством и наслаждайтесь свежестью одежды
Застирайте пуховик этим средством и наслаждайтесь свежестью одежды. Фото: Изображение Midjourney

Поместите куртку в машину. Другую одежду лучше не класть, чтобы пуховик имел достаточно пространства. Используйте несколько теннисных мячиков для стирки — они не дадут пуху слипнуться и будут способствовать его равномерному распределению. Установите деликатный режим стирки с температурой не выше 30 градусов. Режим с дополнительным полосканием поможет тщательно удалить остатки моющего средства.

После стирки аккуратно разложите пуховик на горизонтальную поверхность на полотенце. Также можно использовать сушилку, но выбирайте режим для деликатных тканей и также добавьте теннисные мячики. Во время сушки периодически встряхивайте пуховик, чтобы наполнитель равномерно расправился.

Ранее эксперты рассказали, как вернуть мягкость махровым полотенцам после стирки.

Источник: stavropol.media.

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