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Posted 18 ноября, 08:38

Published 18 ноября, 08:38

Modified 18 ноября, 08:40

Updated 18 ноября, 08:40

Темный налет на эмалированных кастрюлях исчез за 5 минут: действенные методы очистки

Темный налет на эмалированных кастрюлях исчез за 5 минут: действенные методы очистки

18 ноября 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Эмалированные кастрюли пользуются популярностью у хозяек: готовить в них удобно, легко и приятно. К сожалению, они быстро теряют товарный вид, темнеют и выглядят неопрятно. Предлагаем вам способы вернуть вашей посуде первоначальный блеск и сияние.

При чистке эмалированной посуды следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить тонкое напыление. Не стоит применять при чистке жесткие металлические губки или грубые абразивные вещества.

Уксус и вода

Залейте кастрюлю раствором из равных частей воды и уксуса. Доведите до кипения и дайте покипеть несколько минут. Выключите огонь и оставьте раствор остывать. Спустя час вылейте раствор и промойте кастрюлю с губкой или мягкой щеткой.

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Сода и уксус

Посыпьте проблемные зоны содой. Залейте небольшим количеством уксуса — начнется реакция с выделением газа. Дайте постоять 15-20 минут. Протрите губкой и промойте водой.

Лимонная кислота

Растворите 2-3 столовые ложки лимонной кислоты в литре воды. Вылейте раствор в кастрюлю и доведите до кипения. Оставьте на 20-30 минут. Затем промойте кастрюлю обычной губкой и сполосните водой.

Сода и вода

Сделайте пасту из соды и небольшого количества воды. Нанесите пасту на потемневшие участки. Оставьте на 10-15 минут. Затем используя губку, тщательно прочистите поверхность.

Эмалированные кастрюли прослужат долго, если правильно за ними ухаживатьЭмалированные кастрюли прослужат долго, если правильно за ними ухаживать
Эмалированные кастрюли прослужат долго, если правильно за ними ухаживать. Фото: Изображение Midjourney

Средства для мытья посуды и пищевая сода

Нанесите средство для мытья посуды на проблемные зоны. Посыпьте содой и слегка увлажните. Оставьте на 30-40 минут — за это время сода размягчит налет. Используя мягкую сторонку губки, аккуратно вычистите внутреннюю поверхность кастрюли.

Перекись водорода

Обильно полейте стенки кастрюли, загрязненные темным налетом, перекисью водорода. Оставьте для воздействия примерно на час. Это средство эффективно справляется с застарелыми пятнами и высветляет эмаль. Далее почистите стенки мягким абразивом — например, пищевой содой. Кастрюля снова будет блестеть и сиять.

Ранее эксперты рассказали, какие ошибки допускают хозяйки, когда готовят еду на антипригарной сковороде.

Источник: pogovorim.by.

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