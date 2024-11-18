Темный налет на эмалированных кастрюлях исчез за 5 минут: действенные методы очистки

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Эмалированные кастрюли пользуются популярностью у хозяек: готовить в них удобно, легко и приятно. К сожалению, они быстро теряют товарный вид, темнеют и выглядят неопрятно. Предлагаем вам способы вернуть вашей посуде первоначальный блеск и сияние.