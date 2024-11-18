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Posted 18 ноября, 03:18

Published 18 ноября, 03:18

Modified 18 ноября, 03:20

Updated 18 ноября, 03:20

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге образовалась очередь из 100 человек

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге образовалась очередь из 100 человек

18 ноября 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney.
Огромная очередь образовалась в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Инцидент случился 17 ноября 2024 года.

Сообщается, что люди столпились в аэропорту из-за того, что работало только одно отделение досмотра. Пассажиры, стоявшие в толпе, ругались между собой, а также на сотрудников Кольцово, рассказал депутат Заксо Алексей Свалов в своем Telegram-канале.

По какой причине людей принимал один пункт — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 1 ноября 2024 года пассажиры в аэропорту Кольцово стояли час в очереди, чтобы выйти в Екатеринбург.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Очередь#Кольцово#Пассажиры#Аэропорт#Ожидание#Екатеринбург#Инцидент
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