В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге образовалась очередь из 100 человек

Сообщается, что люди столпились в аэропорту из-за того, что работало только одно отделение досмотра. Пассажиры, стоявшие в толпе, ругались между собой, а также на сотрудников Кольцово, рассказал депутат Заксо Алексей Свалов в своем Telegram-канале.