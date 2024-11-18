В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге образовалась очередь из 100 человек

Posted 18 ноября, 03:18
Published 18 ноября, 03:18
Modified 18 ноября, 03:20
Updated 18 ноября, 03:20
Сообщается, что люди столпились в аэропорту из-за того, что работало только одно отделение досмотра. Пассажиры, стоявшие в толпе, ругались между собой, а также на сотрудников Кольцово, рассказал депутат Заксо Алексей Свалов в своем Telegram-канале.
По какой причине людей принимал один пункт — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, 1 ноября 2024 года пассажиры в аэропорту Кольцово стояли час в очереди, чтобы выйти в Екатеринбург.