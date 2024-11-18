В Екатеринбург завезли почти 20 тонн зараженных опасным вирусом помидоров

В Екатеринбург на склады завезли томаты, которые по результатам лабораторных исследований оказались заражены вирусом коричневой морщинистости, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. По итогам карантинных мероприятий насчитали 18 тонн зараженной продукции.