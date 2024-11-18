В Екатеринбург завезли почти 20 тонн зараженных опасным вирусом помидоров

Posted 18 ноября, 07:27
Published 18 ноября, 07:27
Modified 18 ноября, 07:29
Updated 18 ноября, 07:29
В Екатеринбург на склады завезли томаты, которые по результатам лабораторных исследований оказались заражены вирусом коричневой морщинистости, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. По итогам карантинных мероприятий насчитали 18 тонн зараженной продукции.
В результате надзорные органы приняли решение уничтожить всю партию зараженных овощей.
Ранее в Екатеринбурге ликвидировали 2 тонны опасных перцев. Партия была завезена из Узбекистана.