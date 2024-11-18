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Posted 18 ноября, 07:27

Published 18 ноября, 07:27

Modified 18 ноября, 07:29

Updated 18 ноября, 07:29

В Екатеринбург завезли почти 20 тонн зараженных опасным вирусом помидоров

В Екатеринбург завезли почти 20 тонн зараженных опасным вирусом помидоров

18 ноября 2024, 07:27
Фото: 1MI.
В Екатеринбург привезли большую партию помидоров из Туркменистана. Все плоды оказались с вирусом.

В Екатеринбург на склады завезли томаты, которые по результатам лабораторных исследований оказались заражены вирусом коричневой морщинистости, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. По итогам карантинных мероприятий насчитали 18 тонн зараженной продукции.

В результате надзорные органы приняли решение уничтожить всю партию зараженных овощей.

Ранее в Екатеринбурге ликвидировали 2 тонны опасных перцев. Партия была завезена из Узбекистана.

Полтонны зараженных томатов из Узбекистана уничтожили в Екатеринбурге
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Овощи#Заражение#Екатеринбург#Инцидент
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