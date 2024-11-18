В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Москва — Абакан

Posted 18 ноября, 16:06
Published 18 ноября, 16:06
Modified 18 ноября, 16:08
Updated 18 ноября, 16:08
Авиалайнер компании S7 Airlines запросил разрешение на экстренную посадку в ночь на понедельник, 18 ноября, из-за проблем со здоровьем у пассажира, сообщает telegram-канал Aviaincident.
Лайнер со 170 пассажирами на борту приземлился благополучно. Что именно случилось с пассажиром — пока не известно.
В прошлом месяце в Екатеринбурге экстренно сел самолет, следовавший из Астаны. У авиалайнера сломалось шасси.