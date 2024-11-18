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Posted 18 ноября, 16:06

Published 18 ноября, 16:06

Modified 18 ноября, 16:08

Updated 18 ноября, 16:08

Самолет Москва — Абакан экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга

В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Москва — Абакан

18 ноября 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney.

Самолет Москва — Абакан экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» экстренно приземлился самолет, летевший из Москвы в Абакан. Одному из пассажиров потребовалась срочная медицинская помощь.

Авиалайнер компании S7 Airlines запросил разрешение на экстренную посадку в ночь на понедельник, 18 ноября, из-за проблем со здоровьем у пассажира, сообщает telegram-канал Aviaincident.

Лайнер со 170 пассажирами на борту приземлился благополучно. Что именно случилось с пассажиром — пока не известно.

В прошлом месяце в Екатеринбурге экстренно сел самолет, следовавший из Астаны. У авиалайнера сломалось шасси.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Москва#Кольцово#Пассажиры#Самолет#Медицинская помощь#Екатеринбург#Аварийная посадка#Абакан#S7 Airlines#Проблемы со здоровьем
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