В Екатеринбурге пациенты выпрыгивают из окон горящей больницы

Posted 18 ноября, 08:55
Published 18 ноября, 08:55
Modified 18 ноября, 11:26
Updated 18 ноября, 11:26
Видео пожара опубликовано в группе ВКонтакте Ural Mash. На кадрах видно, что из здания вырываются густые черные клубы дыма. При этом люди эвакуируются сами. Многие выпрыгивают прямо из окон.
Возгорание произошло в отделении реанимации для людей с заболеванием сердца. Спасатели уже выехали на место происшествия.
Предварительно в учреждении утепляли крышу. Было слышно, что работала болгарка, а потом произошли хлопки. Известно, что на крыше стояли кислородные баллоны.
Официальной информации по факту произошедшего пока не поступало.