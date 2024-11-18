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Posted 18 ноября, 08:55

Published 18 ноября, 08:55

Modified 18 ноября, 11:26

Updated 18 ноября, 11:26

В Екатеринбурге пациенты выпрыгивают из окон горящей больницы

В Екатеринбурге пациенты выпрыгивают из окон горящей больницы

18 ноября 2024, 08:55
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге горит больница. Люди эвакуируются самостоятельно.

Видео пожара опубликовано в группе ВКонтакте Ural Mash. На кадрах видно, что из здания вырываются густые черные клубы дыма. При этом люди эвакуируются сами. Многие выпрыгивают прямо из окон.

Возгорание произошло в отделении реанимации для людей с заболеванием сердца. Спасатели уже выехали на место происшествия.

Предварительно в учреждении утепляли крышу. Было слышно, что работала болгарка, а потом произошли хлопки. Известно, что на крыше стояли кислородные баллоны.

Официальной информации по факту произошедшего пока не поступало.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Больница#Пожар#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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