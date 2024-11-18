В Екатеринбурге судят иностранца за распространение интимных видеозаписей

Posted 18 ноября, 12:18
Published 18 ноября, 12:18
Modified 18 ноября, 12:20
Updated 18 ноября, 12:20
Молодой человек, являющийся гражданином другого государства, и находясь на обучении в России, отправил несовершеннолетней свердловчанке файл с порнографическим содержимым.
Молодой человек также обвиняется в нарушении половой неприкосновенности нескольких девочек и женщин. Так, например, летом и осенью 2023 года молодой человек неожиданно подбегал к девочкам и хватал их за различные части тела.
Он также нападал на молодую женщину с 3-х летним сыном и на женщину с дочерью в лифте, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой.