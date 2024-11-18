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Posted 18 ноября, 12:18

Published 18 ноября, 12:18

Modified 18 ноября, 12:20

Updated 18 ноября, 12:20

В Екатеринбурге судят иностранца за распространение интимных видеозаписей

В Екатеринбурге судят иностранца за распространение интимных видеозаписей

18 ноября 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге судят иностранца за распространение интимных видеозаписей и нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек.

Молодой человек, являющийся гражданином другого государства, и находясь на обучении в России, отправил несовершеннолетней свердловчанке файл с порнографическим содержимым.

Молодой человек также обвиняется в нарушении половой неприкосновенности нескольких девочек и женщин. Так, например, летом и осенью 2023 года молодой человек неожиданно подбегал к девочкам и хватал их за различные части тела.

Он также нападал на молодую женщину с 3-х летним сыном и на женщину с дочерью в лифте, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее в Екатеринбурге 18-летний уроженец Таджикистана надругался над 13-летней девочкой.

В Екатеринбурге курьер надругался над 17-летней девушкой
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Насилие#Иностранец#Екатеринбург#Инцидент
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