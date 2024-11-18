В Екатеринбурге в ЖК «Клевер парк» ворвались вооруженные силовики в бронежилетах

Posted 18 ноября, 06:57
Published 18 ноября, 06:57
Modified 18 ноября, 06:59
Updated 18 ноября, 06:59
В элитный ЖК рано утром внезапно ворвались силовики. По записям с камер видеонаблюдения видно, что сначала на место приехали Росгвардейцы, а позже подтянулся спецназ.
Люди в бронежилетах выбили дверь на десятом этаже. Из здания вывели молодого мужчину.
Местные жители в ходе этой операции слышали испуганный женский крик. Официальной информации по факту произошедшего не поступало.
Ранее в Екатеринбурге силовики в масках и бронежилетах окружили хостел на Фурманова, 26.