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Posted 18 ноября, 06:57

Published 18 ноября, 06:57

Modified 18 ноября, 06:59

Updated 18 ноября, 06:59

В Екатеринбурге в ЖК «Клевер парк» ворвались вооруженные силовики в бронежилетах

В Екатеринбурге в ЖК «Клевер парк» ворвались вооруженные силовики в бронежилетах

18 ноября 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге в ЖК «Клевер парк» ворвались вооруженные полицейские и перепугали местных жителей.

В элитный ЖК рано утром внезапно ворвались силовики. По записям с камер видеонаблюдения видно, что сначала на место приехали Росгвардейцы, а позже подтянулся спецназ.

Люди в бронежилетах выбили дверь на десятом этаже. Из здания вывели молодого мужчину.

Местные жители в ходе этой операции слышали испуганный женский крик. Официальной информации по факту произошедшего не поступало.

Ранее в Екатеринбурге силовики в масках и бронежилетах окружили хостел на Фурманова, 26.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Полиция#Силовики#Екатеринбург#Инцидент
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