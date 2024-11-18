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Posted 18 ноября, 12:49

Published 18 ноября, 12:49

Modified 18 ноября, 12:51

Updated 18 ноября, 12:51

В Нижнем Тагиле определен подрядчик по созданию ледового городка

В Нижнем Тагиле определен подрядчик по созданию ледового городка

18 ноября 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле ледовый городок возведет ООО «Уралстрой-НТ».

Муниципалитет планирует заключить контракт в ближайшие десять дней, сообщает мэрия.

Ледовый городок будет посвящен произведениям Корнея Чуковского. Планируется создать 14 ледовых скульптур, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горки, лабиринты и другие элементы, стилизованные под сказку «Айболит».

К работе приступят после установления морозной погоды. В работах будут задействованы не менее восьми мастеров из разных городов. Подготовительные работы, включая доставку материалов и изготовление каркасов горок, уже ведутся.
Завершение работ планируется к 25 декабря.

Подрядчик также обеспечит техническое обслуживание городка до 26 января 2025 года, включая уборку, ремонт и демонтаж конструкций. Общая стоимость проекта составляет 16,5 млн рублей.

Напомним, ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга этой зимой посвятят снеговикам.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Город#Подрядчик#Ледовый городок#Екатеринбург
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