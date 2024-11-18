В Нижнем Тагиле определен подрядчик по созданию ледового городка

Posted 18 ноября, 12:49
Published 18 ноября, 12:49
Modified 18 ноября, 12:51
Updated 18 ноября, 12:51
Муниципалитет планирует заключить контракт в ближайшие десять дней, сообщает мэрия.
Ледовый городок будет посвящен произведениям Корнея Чуковского. Планируется создать 14 ледовых скульптур, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горки, лабиринты и другие элементы, стилизованные под сказку «Айболит».
К работе приступят после установления морозной погоды. В работах будут задействованы не менее восьми мастеров из разных городов. Подготовительные работы, включая доставку материалов и изготовление каркасов горок, уже ведутся.
Завершение работ планируется к 25 декабря.
Подрядчик также обеспечит техническое обслуживание городка до 26 января 2025 года, включая уборку, ремонт и демонтаж конструкций. Общая стоимость проекта составляет 16,5 млн рублей.
Напомним, ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга этой зимой посвятят снеговикам.