В Первоуральске чиновник сдал ФСБ двух мужчин за попытку подкупа

В Первоуральске в поле зрения ФСБ попали двое мужчин, которые пытались подкупить чиновника одного из подразделений местной мэрии. Сотрудник не поддался на уговоры и сообщил об этой попытке в ФСБ. В региональном СУ СК России возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.