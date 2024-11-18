В Первоуральске чиновник сдал ФСБ двух мужчин за попытку подкупа

Posted 18 ноября, 15:32
Published 18 ноября, 15:32
Modified 18 ноября, 15:34
Updated 18 ноября, 15:34
В Первоуральске в поле зрения ФСБ попали двое мужчин, которые пытались подкупить чиновника одного из подразделений местной мэрии. Сотрудник не поддался на уговоры и сообщил об этой попытке в ФСБ. В региональном СУ СК России возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что взяткодатели, представители коммерческой организации, таким образом хотели обеспечить себе покровительство данного чиновника. Они были задержаны с поличным. Им предстоит ответить за попытку подкупа в особо крупном размере, совершенную по предварительному сговору.
За взятку в размере 3,3 млн рублей перед судом в Свердловской области предстанет сотрудник регионального Министерства АПК.