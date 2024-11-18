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Posted 18 ноября, 15:32

Published 18 ноября, 15:32

Modified 18 ноября, 15:34

Updated 18 ноября, 15:34

Уральский чиновник отказался от взятки и заявил в ФСБ

В Первоуральске чиновник сдал ФСБ двух мужчин за попытку подкупа

18 ноября 2024, 15:32
Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Уральский чиновник отказался от взятки и заявил в ФСБ

Чиновник из Первоуральска не согласился на предложение о взятке, отказался брать деньги, а позднее сдал взяткодателей органам.

В Первоуральске в поле зрения ФСБ попали двое мужчин, которые пытались подкупить чиновника одного из подразделений местной мэрии. Сотрудник не поддался на уговоры и сообщил об этой попытке в ФСБ. В региональном СУ СК России возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Известно, что взяткодатели, представители коммерческой организации, таким образом хотели обеспечить себе покровительство данного чиновника. Они были задержаны с поличным. Им предстоит ответить за попытку подкупа в особо крупном размере, совершенную по предварительному сговору.

За взятку в размере 3,3 млн рублей перед судом в Свердловской области предстанет сотрудник регионального Министерства АПК.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#Свердловская область#Уголовное дело#ФСБ#Взятка#Чиновник#Екатеринбург#СК России#Коммерческая организация#Предварительный сговор
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