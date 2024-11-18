В России стартовала акция помощи бездомным животным «Можно я с тобой»

Участники акции провели фотосессию с подопечными приюта, прогулялись с питомцами и приготовили для них угощения. Все полученные снимки будут размещены на уличных плакатах с информацией, как можно помочь приютам или взять к себе питомца. Подобные акции «Новые люди» будут проводить по всей стране.