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Posted 18 ноября, 07:24

Published 18 ноября, 07:24

Modified 18 ноября, 07:26

Updated 18 ноября, 07:26

В России стартовала акция помощи бездомным животным «Можно я с тобой»

В России стартовала акция помощи бездомным животным «Можно я с тобой»

18 ноября 2024, 07:24
Фото: Максим Комаров. Новые люди.
Партия «Новые люди» запустила всероссийскую благотворительную акцию «Можно я с тобой». В рамках проекта известные предприниматели, журналисты и блогеры фотографируются с животными из приютов, чтобы помочь им найти новый дом.

Первая фотосессия прошла в Свердловской области, в приюте для собак Big Dog. В ней принял участие депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии «Новые люди» Рант Агаджанян, а также 15 предпринимателей и блогеров, в том числе рестораторы, основатели проекта «Горжане» Виктор и Ульяна Новиковы, главный редактор журнала «Стольник» Тати Сенютина и директор федеральной сети салонов для животных Groom Денис Четиков.

Участники акции провели фотосессию с подопечными приюта, прогулялись с питомцами и приготовили для них угощения. Все полученные снимки будут размещены на уличных плакатах с информацией, как можно помочь приютам или взять к себе питомца. Подобные акции «Новые люди» будут проводить по всей стране.

Все приюты живут благодаря инициативным людям. Их держат люди с большим сердцем. Многие уральцы хотят заботиться о братьях наших меньших, но не знают, как это делать, с чего начать. Название «Можно я с тобой» подразумевает, что каждый четвероногий друг должен найти своего хозяина. Подобные акции будем проводить регулярно. Старт дан на Урале, а дальше будем двигаться к центральной части России, — рассказал депутат партии «Новые люди» Рант Агаджанян.
Фото: Максим Комаров. Новые люди

Напомним, фракция «Новые люди» в Законодательном собрании Свердловской области также готовит законопроект, который запретит отстрел бродячих собак в регионе.

В Свердловской области нет острой проблемы с нападениями бездомных животных. Поэтому так жестко решать проблему — лишнее. Лучше вместо этого поддерживать приюты. И воспитывать ответственное отношение к животным, чтобы они не оказывались на улице. Мы продолжим заниматься этим по всей стране, — подчеркнул Рант Агаджанян.
#Общество#Россия#Свердловская область#Животные#Благотворительность#Фотосессия#Депутат#Законопроект#Бездомные животные#Екатеринбург#Новые люди#Партия «Новые люди»#Приюты
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