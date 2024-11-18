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Posted 18 ноября, 06:38

Published 18 ноября, 06:38

Modified 18 ноября, 06:40

Updated 18 ноября, 06:40

В центре Нижнего Тагила запретили стоянку автомобилей

В центре Нижнего Тагила запретили стоянку автомобилей

18 ноября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney.
Жителям Нижнего Тагила запретили оставлять автомобили в центре города. Новые правила вступили в силу 18 ноября 2024 года.

Речь идет о Газетной улице от проспекта Мира до Октябрьской революции. Запрет стоянки будет распространяться на правую сторону в четные числа месяца, а на левую — в нечетные числа, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Фото: ЦОДД Нижнего Тагила

Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле было запрещено парковаться на газоне и ездить по дорожкам для пешеходов на Октябрьском проспекте.

Кроме того, с 20 ноября в городе будет введено ограничение на автостоянку на улице Булата Окуджавы. Эти меры введут для того, чтобы на дорогах могла нормально работать снегоуборочная техника.

Стало известно об ограничении стоянки на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Газон#Парковка#Запрет#Тротуар#Снегоуборочная техника#Правила дорожного движения#Екатеринбург#Автомобили#ЦОДД
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