В центре Нижнего Тагила запретили стоянку автомобилей

Posted 18 ноября, 06:38
Published 18 ноября, 06:38
Modified 18 ноября, 06:40
Updated 18 ноября, 06:40
Речь идет о Газетной улице от проспекта Мира до Октябрьской революции. Запрет стоянки будет распространяться на правую сторону в четные числа месяца, а на левую — в нечетные числа, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Напомним, 1 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле было запрещено парковаться на газоне и ездить по дорожкам для пешеходов на Октябрьском проспекте.
Кроме того, с 20 ноября в городе будет введено ограничение на автостоянку на улице Булата Окуджавы. Эти меры введут для того, чтобы на дорогах могла нормально работать снегоуборочная техника.