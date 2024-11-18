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Posted 18 ноября, 03:44

Published 18 ноября, 03:44

Modified 18 ноября, 03:46

Updated 18 ноября, 03:46

Водитель автомобиля в Екатеринбурге проехал по тротуару и избил прохожих

Водитель автомобиля в Екатеринбурге проехал по тротуару и избил прохожих

18 ноября 2024, 03:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге автомобилист проехал по тротуару, а затем напал на прохожих. Инцидент произошел 17 ноября 2024 года в районе Уралмаша.

Сообщается, что из общепита вышла компания друзей и в этот момент их чуть не сбила машина, водитель которой решил прокатиться по тротуару. Они стали возмущаться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Услышав недовольство горожан, автомобилист вышел и стал драться с компанией. У одной девушки он выхватил телефон и бросил к себе в машину, а также ударил ее по голове. Екатеринбурженка сумела забрать телефон, однако дебошир снова ее ударил и уехал.

Потерпевшие вызвали врачей и полицию. В правоохранительных органах проводится проверка.

Напомним, 16 ноября 2024 года в Екатеринбурге злоумышленник набросился на инвалида и стал его бить.

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