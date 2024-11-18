Водитель автомобиля в Екатеринбурге проехал по тротуару и избил прохожих

Posted 18 ноября, 03:44
Published 18 ноября, 03:44
Modified 18 ноября, 03:46
Updated 18 ноября, 03:46
Сообщается, что из общепита вышла компания друзей и в этот момент их чуть не сбила машина, водитель которой решил прокатиться по тротуару. Они стали возмущаться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Услышав недовольство горожан, автомобилист вышел и стал драться с компанией. У одной девушки он выхватил телефон и бросил к себе в машину, а также ударил ее по голове. Екатеринбурженка сумела забрать телефон, однако дебошир снова ее ударил и уехал.
Потерпевшие вызвали врачей и полицию. В правоохранительных органах проводится проверка.
Напомним, 16 ноября 2024 года в Екатеринбурге злоумышленник набросился на инвалида и стал его бить.