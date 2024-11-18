Водитель автомобиля в Екатеринбурге проехал по тротуару и избил прохожих

Услышав недовольство горожан, автомобилист вышел и стал драться с компанией. У одной девушки он выхватил телефон и бросил к себе в машину, а также ударил ее по голове. Екатеринбурженка сумела забрать телефон, однако дебошир снова ее ударил и уехал.