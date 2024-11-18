За кражу мартини и коньяка тагильчанину дали почти три года строгача

В июне 2024 года в Нижнем Тагиле местный житель по фамилии Морозов, совершил сразу две кражи в разных магазинах в течение нескольких часов. Сначала он посетил красно-белый магазин на улице Ульяновской, где похитил четыре бутылки коньяка и одну бутылку ликера, причинив ущерб на сумму около 2,5 тысяч рублей. Менее чем через час Морозов отправился в другой магазин, расположенный на улице Кольцова, откуда вынес две бутылки мартини стоимостью 2,2 тысячи рублей.