За кражу мартини и коньяка тагильчанину дали почти три года строгача

Posted 18 ноября, 11:56
Published 18 ноября, 11:56
Modified 18 ноября, 11:58
Updated 18 ноября, 11:58
В июне 2024 года в Нижнем Тагиле местный житель по фамилии Морозов, совершил сразу две кражи в разных магазинах в течение нескольких часов. Сначала он посетил красно-белый магазин на улице Ульяновской, где похитил четыре бутылки коньяка и одну бутылку ликера, причинив ущерб на сумму около 2,5 тысяч рублей. Менее чем через час Морозов отправился в другой магазин, расположенный на улице Кольцова, откуда вынес две бутылки мартини стоимостью 2,2 тысячи рублей.
Согласно материалам дела, Морозов после совершения преступлений распорядился похищенными товарами по собственному усмотрению, а именно — употребил их. На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, однако судья решил, что простого признания недостаточно для того, чтобы избежать реального наказания. В результате Морозова признали виновным в совершении мелкого хищения чужого имущества и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 9 месяцев в колонии строго режима.