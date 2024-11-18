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Posted 18 ноября, 15:06

Published 18 ноября, 15:06

Modified 18 ноября, 15:08

Updated 18 ноября, 15:08

Залили эту средство в выгребную яму — органика переработалась за 14 дней, а вода ушла

Залили эту средство в выгребную яму — органика переработалась за 14 дней, а вода ушла

18 ноября 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Чистка выгребной ямы или туалета на даче — сложная задача. Если у вас нет возможности в данный момент вызвать ассенизаторов, попробуйте воспользоваться проверенным методом, о котором знали еще наши деды.

Кто бы мог подумать! Оказывается, выгребную яму можно прекрасно очистить с помощью пекарских дрожжей. Это экологически чистый метод, который поможет избавиться от неприятного запаха и ускорит разложение органических веществ.

Прежде чем приступить к чистке выгребной ямы, убедитесь, что она заполнена не более чем на три четверти. Дело в том, что в процессе брожения объем содержимого выгребной ямы поначалу увеличится в размерах из-за образования газов. Если яма заполнена доверху, то органика начнет переливаться через край.

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Подготовьте дрожжи: вам понадобится около 2 килограммов живых пекарских дрожжей, три литра теплой воды (температура должна быть около 30 градусов), а также 300 граммов сахара. Кстати, некоторые ассенизаторы считают, что можно использовать и сухие дрожжи: их берут из расчета 10-15 граммов на литр теплой воды, заливают и дают активироваться в течение 15-20 минут.

Приготовьте раствор из дрожжей, воды и песка, дайте постоять около получаса и вылейте в выгребную яму. Сделайте это равномерно, если возможно, распределив по всей поверхности жидкости.

Закройте емкость сеткой, а не крышкой, чтобы создавался эффект приточно-вытяжной вентиляции. Иначе внутри накопится слишком много углекислого газа, который, сорвав крышку, поднимет все нечистоты наверх, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на экспертов «Септик гуру».

Начнется процесс брожения, который способствует разложению органических веществ в яме. Им необходимо время, чтобы начать эффективно разлагать отходы. Обычно для этого требуется от одной до двух недель.

Пекарские дрожжи позволят поддерживать дачный туалет в рабочем состоянииПекарские дрожжи позволят поддерживать дачный туалет в рабочем состоянии
Пекарские дрожжи позволят поддерживать дачный туалет в рабочем состоянии. Фото: Изображение Midjourney

Результат вас поразит: дрожжи помогут отделить фекальную массу от воды, которая осветлится, очистится и уйдет через дренаж. Оставшаяся плотная масса осядет на дно, после чего вы сможете легко удалить ее, применив фекальный насос.

Дрожжи можно использовать ежемесячно для снижения уровня запахов. Однако не смешивайте дрожжи с другими средствами, так как процесс будет проходить намного медленнее и в итоге не даст нужного эффекта.

Также нужно помнить, что этот метод помогает временно улучшить состояние выгребной ямы, но не заменяет периодическую профессиональную очистку для полного опорожнения септика и поддержания системы в рабочем состоянии.

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