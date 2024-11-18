Залили эту средство в выгребную яму — органика переработалась за 14 дней, а вода ушла

Прежде чем приступить к чистке выгребной ямы, убедитесь, что она заполнена не более чем на три четверти. Дело в том, что в процессе брожения объем содержимого выгребной ямы поначалу увеличится в размерах из-за образования газов. Если яма заполнена доверху, то органика начнет переливаться через край.