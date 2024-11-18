Житель Екатеринбурга обвиняется в пьяной езде и попытке дать взятку

Posted 18 ноября, 08:39
Published 18 ноября, 08:39
Modified 18 ноября, 08:41
Updated 18 ноября, 08:41
Мужчина отпраздновал свой день рождения, после чего сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии, и поехал в Качканар. На трассе он спровоцировал аварию и столкнулся с автомобилем Opel Astra, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сообщается, что ранее екатеринбуржца уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. С места ДТП его отвезли в полицию, где мужчина пытался дать взятку замначальника отделения в размере 15 тысяч рублей.
В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело. На его автомобиль Mercedes-Benz, а также на деньги более 250 тысяч наложили арест. После завершения расследования материалы отправили в суд.
Напомним, житель Нижнего Тагила лишился своей машины из-за повторного управления в пьяном состоянии.