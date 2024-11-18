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Posted 18 ноября, 08:39

Published 18 ноября, 08:39

Modified 18 ноября, 08:41

Updated 18 ноября, 08:41

Житель Екатеринбурга обвиняется в пьяной езде и попытке дать взятку

Житель Екатеринбурга обвиняется в пьяной езде и попытке дать взятку

18 ноября 2024, 08:39
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 41-летний местный житель пойдет под суд за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде, а также за попытку дать взятку полицейскому. Его задержали 8 июня 2024 года на Серовском тракте.

Мужчина отпраздновал свой день рождения, после чего сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии, и поехал в Качканар. На трассе он спровоцировал аварию и столкнулся с автомобилем Opel Astra, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщается, что ранее екатеринбуржца уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. С места ДТП его отвезли в полицию, где мужчина пытался дать взятку замначальника отделения в размере 15 тысяч рублей.

В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело. На его автомобиль Mercedes-Benz, а также на деньги более 250 тысяч наложили арест. После завершения расследования материалы отправили в суд.

Напомним, житель Нижнего Тагила лишился своей машины из-за повторного управления в пьяном состоянии.

В Екатеринбурге пьяный водитель избил полицейских при попытке задержания
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