Житель Екатеринбурга обвиняется в пьяной езде и попытке дать взятку

Мужчина отпраздновал свой день рождения, после чего сел за руль, находясь в нетрезвом состоянии, и поехал в Качканар. На трассе он спровоцировал аварию и столкнулся с автомобилем Opel Astra, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.