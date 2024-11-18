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Posted 18 ноября, 11:35

Published 18 ноября, 11:35

Modified 18 ноября, 11:37

Updated 18 ноября, 11:37

Житель Красноуральска приговорен к 4 годам за нападение на посетителей ночного клуба

Житель Красноуральска приговорен к 4 годам за нападение на посетителей ночного клуба

18 ноября 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Красноуральска отправится на четыре года и шесть месяцев в тюрьму за нападение на посетителей ночного клуба.

Мужчина будет отбывать наказание в ИК общего режима. Кроме того, он выплатит пострадавшему полмиллиона рублей, рассказали в пресс-службе Красноуральского горсуда.

Напомним, происшествие случилось 17 февраля 2024 года. Посетители ночного клуба начали ругаться. Один из них взял нож и набросился на компанию. В результате злоумышленник ранил в шею молодого человека. Пострадавший находился в реанимации.

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