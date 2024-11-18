Житель Красноуральска приговорен к 4 годам за нападение на посетителей ночного клуба

Posted 18 ноября, 11:35
Published 18 ноября, 11:35
Modified 18 ноября, 11:37
Updated 18 ноября, 11:37
Мужчина будет отбывать наказание в ИК общего режима. Кроме того, он выплатит пострадавшему полмиллиона рублей, рассказали в пресс-службе Красноуральского горсуда.
Напомним, происшествие случилось 17 февраля 2024 года. Посетители ночного клуба начали ругаться. Один из них взял нож и набросился на компанию. В результате злоумышленник ранил в шею молодого человека. Пострадавший находился в реанимации.