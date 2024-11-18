Жители дома в Екатеринбурге пожаловались на тучи комаров

Posted 18 ноября, 06:56
Published 18 ноября, 06:56
Modified 18 ноября, 06:58
Updated 18 ноября, 06:58
По словам одной из местных жительниц, от комариных укусов особенно страдают дети. Накануне муж женщины убил более 10 насекомых. Сообщается, что они распространились почти во всех квартирах на первом этаже, пишет Е1.
Жильцы считают, что комары появились из-за проблем с канализацией, от которой по всему зданию распространяется неприятный запах. Люди неоднократно сообщали о проблемы в УК, однако сотрудники организации не реагируют.
Напомним, в центре Екатеринбурга около мусорных контейнеров стали гулять крысы. Местные жители подозревают, что они расплодились из-за общепитов, которые расположены рядом.