tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 06:56

Published 18 ноября, 06:56

Modified 18 ноября, 06:58

Updated 18 ноября, 06:58

Жители дома в Екатеринбурге пожаловались на тучи комаров

Жители дома в Екатеринбурге пожаловались на тучи комаров

18 ноября 2024, 06:56
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге жители многоэтажного дома на Широкореченской улице пожаловались на нашествие комаров.

По словам одной из местных жительниц, от комариных укусов особенно страдают дети. Накануне муж женщины убил более 10 насекомых. Сообщается, что они распространились почти во всех квартирах на первом этаже, пишет Е1.

Жильцы считают, что комары появились из-за проблем с канализацией, от которой по всему зданию распространяется неприятный запах. Люди неоднократно сообщали о проблемы в УК, однако сотрудники организации не реагируют.

Напомним, в центре Екатеринбурга около мусорных контейнеров стали гулять крысы. Местные жители подозревают, что они расплодились из-за общепитов, которые расположены рядом.

Жители села под Каменском-Уральским пожаловались на нашествие мух
Узнать подробнее
Читайте также:
Жильцы дома в центре Екатеринбурга пожаловались на нашествие крысЖители Первоуральска жалуются на фекальные потопы из-за проблем с канализациейВодители в Нижнем Тагиле пожаловались на сосульки под мостом на Лебяжке
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дом#Антисанитария#УК#Жители#Жалобы#Канализация#Насекомые#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика