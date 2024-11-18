Жительница Екатеринбурга отсудила 50 тысяч у владельца магазина из-за шумной работы

Posted 18 ноября, 09:17
Published 18 ноября, 09:17
Modified 18 ноября, 09:19
Updated 18 ноября, 09:19
Женщина пожаловалась санврачам, что по ночам из магазина доносится сильный шум. Выяснилось, что шумит установленная техника в помещении торговой точки. Звук превышал разрешенные децибелы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Екатеринбурженка обратилась в суд и потребовала, чтобы магазин устранил недочеты, а также выплатил ей компенсацию. Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требование.
Напомним, женщина в Свердловской области отсудила у коммунальщиков более 200 тысяч за прорыв трубы.