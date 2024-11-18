tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 09:17

Published 18 ноября, 09:17

Modified 18 ноября, 09:19

Updated 18 ноября, 09:19

Жительница Екатеринбурга отсудила 50 тысяч у владельца магазина из-за шумной работы

Жительница Екатеринбурга отсудила 50 тысяч у владельца магазина из-за шумной работы

18 ноября 2024, 09:17
Фото: 1MI.
Владелец сети разливного пива «Пив&Ко» выплатит жительнице Екатеринбурга 50 тысяч рублей за шумную работу по ночам.

Женщина пожаловалась санврачам, что по ночам из магазина доносится сильный шум. Выяснилось, что шумит установленная техника в помещении торговой точки. Звук превышал разрешенные децибелы, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Екатеринбурженка обратилась в суд и потребовала, чтобы магазин устранил недочеты, а также выплатил ей компенсацию. Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требование.

Напомним, женщина в Свердловской области отсудила у коммунальщиков более 200 тысяч за прорыв трубы.

В Екатеринбурге кассир пыталась отсудить недостачу у клиентки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Каменске-Уральском туроператор заплатит более 250 тысяч за травму девочки в ТурцииВ Каменске-Уральском продавщица получила 800 тысяч рублей из-за падения с крыльцаВ Свердловской области суд обязал участника драки выплатить компенсацию ее зачинщику
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Женщина#Жалоба#Магазин#Компенсация#Техника#Шум#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика