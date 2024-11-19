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Posted 19 ноября, 03:50

Published 19 ноября, 03:50

Modified 19 ноября, 03:52

Updated 19 ноября, 03:52

Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области

Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области

19 ноября 2024, 03:50
Фото: Изображение Midjourney.
Синоптик Алексей Пулин рассказал о погоде в Свердловской области с 18 по 24 ноября 2024 года.

Температура в области на протяжении текущей недели будет плюсовой. Это больше нормы на шесть-восемь градусов, рассказал специалист в своем Telegram-канале.

При этом на западе региона возможны незначительные осадки в виде снега. 20 ноября возможно ослабление порывов ветра из-за холодного фронта.

Напомним, 17 ноября 2024 года в уральском регионе порывы ветра доходили до 20 метров. В связи с этим местных жителей предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.

В Свердловской области потеплеет до +4 градусов
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