Аномально теплая погода прогнозируется в Свердловской области

Posted 19 ноября, 03:50
Published 19 ноября, 03:50
Modified 19 ноября, 03:52
Updated 19 ноября, 03:52
Температура в области на протяжении текущей недели будет плюсовой. Это больше нормы на шесть-восемь градусов, рассказал специалист в своем Telegram-канале.
При этом на западе региона возможны незначительные осадки в виде снега. 20 ноября возможно ослабление порывов ветра из-за холодного фронта.
Напомним, 17 ноября 2024 года в уральском регионе порывы ветра доходили до 20 метров. В связи с этим местных жителей предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности.