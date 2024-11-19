Авто повисло на ограждении: тагильские спасатели вытащили машину после ДТП

Posted 19 ноября, 13:04
Published 19 ноября, 13:04
Modified 19 ноября, 13:06
Updated 19 ноября, 13:06
Получив экстренный вызов, спасатели незамедлительно выехали на место аварии. Грузо-пассажирский автомобиль вылетел с дороги на трассе Екатеринбург-Серов.
В результате водитель врезался в отбойник. При этом иномарка повисла на ограждении. Мужчина, который был за рулем, не смог самостоятельно освободить транспортное средство. Чтобы сделать это, спасателям пришлось демонтировать помеху.
Известно, что водитель не пострадал, а вот его пассажирку пришлось доставить в больницу.
А в Екатеринбурге 18-летняя местная жительница попала под колеса скорой помощи.