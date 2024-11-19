tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 13:04

Published 19 ноября, 13:04

Modified 19 ноября, 13:06

Updated 19 ноября, 13:06

В Нижнем Тагиле спасателей привлекли к устранению последствий ДТП

Авто повисло на ограждении: тагильские спасатели вытащили машину после ДТП

19 ноября 2024, 13:04
Фото: МБУ «Центр защиты населения».

В Нижнем Тагиле спасателей привлекли к устранению последствий ДТП

Сотрудники «Центра защиты населения» Нижнего Тагила выезжали на место дорожно-транспортного происшествия, чтобы помочь снять автомобиль с ограждения.

Получив экстренный вызов, спасатели незамедлительно выехали на место аварии. Грузо-пассажирский автомобиль вылетел с дороги на трассе Екатеринбург-Серов.

В результате водитель врезался в отбойник. При этом иномарка повисла на ограждении. Мужчина, который был за рулем, не смог самостоятельно освободить транспортное средство. Чтобы сделать это, спасателям пришлось демонтировать помеху.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Известно, что водитель не пострадал, а вот его пассажирку пришлось доставить в больницу.

А в Екатеринбурге 18-летняя местная жительница попала под колеса скорой помощи.

Стали известны личности погибших в ДТП около Волчанска
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Асбеста получил 7,5 лет за смертельное ДТППять человек скончались в ДТП на трассе около ВолчанскаПьяное ДТП в Белоярском районе унесло жизнь 75-летней женщины
#Евгения Сафина#ДТП#Спасатели#ГАИ#Автомобиль#Водитель#Пострадавшие#Пассажир#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика