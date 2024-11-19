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Posted 19 ноября, 07:16

Published 19 ноября, 07:16

Modified 19 ноября, 07:18

Updated 19 ноября, 07:18

Банк заплатит 150 тысяч за бесконечные звонки с требованием вернуть долг

Банк заплатит 150 тысяч за бесконечные звонки с требованием вернуть долг

19 ноября 2024, 07:16
Фото: tagilcity.ru.
Девушка из Екатеринбурга оформила кредитную карту в банке, подписав договор, по которому в последствии у неё появилась задолженность. Клиентка банка стала получать регулярные, навязчивые звонки на телефон.

На другом конце трубки настойчиво просили погасить задолженность. В общей сложности менее, чем за месяц ей поступило порядка 116 звонков.

Екатеринбурженка обратилась в ГУФССП по Свердловской области с просьбой разобраться с непрошенными звонками. Специалисты в области контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, оценив все материалы по делу, провели проверку. В итоге банк привлекли к административной ответственности и назначили штраф суммой в 150 тысяч рублей.

Согласно информации ГУФССП по Свердловской области, руководителя банковского учреждения уведомили о том, что в случае неуплаты вышеуказанного штрафа в течение двух месяцев, он будет увеличен вдвое. Банк штраф оплатил вовремя и в полной мере.

Напомним, ранее в Екатеринбурге фирма выдавала займы незаконно из-за чего получила крупный штраф.

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#Ирина Кирилова#Общество#Суд#Банк#Штраф#Звонок#Екатеринбург
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