Банк заплатит 150 тысяч за бесконечные звонки с требованием вернуть долг

Екатеринбурженка обратилась в ГУФССП по Свердловской области с просьбой разобраться с непрошенными звонками. Специалисты в области контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, оценив все материалы по делу, провели проверку. В итоге банк привлекли к административной ответственности и назначили штраф суммой в 150 тысяч рублей.