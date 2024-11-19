Банк заплатит 150 тысяч за бесконечные звонки с требованием вернуть долг

Posted 19 ноября, 07:16
Published 19 ноября, 07:16
Modified 19 ноября, 07:18
Updated 19 ноября, 07:18
На другом конце трубки настойчиво просили погасить задолженность. В общей сложности менее, чем за месяц ей поступило порядка 116 звонков.
Екатеринбурженка обратилась в ГУФССП по Свердловской области с просьбой разобраться с непрошенными звонками. Специалисты в области контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, оценив все материалы по делу, провели проверку. В итоге банк привлекли к административной ответственности и назначили штраф суммой в 150 тысяч рублей.
Согласно информации ГУФССП по Свердловской области, руководителя банковского учреждения уведомили о том, что в случае неуплаты вышеуказанного штрафа в течение двух месяцев, он будет увеличен вдвое. Банк штраф оплатил вовремя и в полной мере.
Напомним, ранее в Екатеринбурге фирма выдавала займы незаконно из-за чего получила крупный штраф.