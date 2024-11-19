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Posted 19 ноября, 04:52

Published 19 ноября, 04:52

Modified 19 ноября, 04:54

Updated 19 ноября, 04:54

В Екатеринбурге муж сбитой мусоровозом женщины рассказал о ее состоянии

Была в реанимации. Что известно о состоянии сбитой мусоровозом екатеринбурженки

19 ноября 2024, 04:52
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге муж сбитой мусоровозом женщины рассказал о ее состоянии

Сергей, супруг сбитой мусоровозом женщины в Екатеринбурге, рассказал о ее состоянии. У женщины диагностированы переломы, а также она находилась в реанимации.

По словам мужа, ноги у пострадавшей переломаны. Также женщина ударилась головой. Муж рассказал, что его жена шла по тротуару, когда ее сбил мусоровоз. Автомобиль проехал по ногам екатеринбурженки дважды. Из-за этого женщина потеряла сознание, ударилась она затылком.

После госпитализации пострадавшая была в реанимации, но ее уже перевели в общую палату. Сергей попросил у директора местного магазина записи с камер наблюдения. Также он ищет очевидцев случившегося, пишет Е1.

Супруг утверждает, что водитель в момент происшествия был не один, а с грузчиком. Также после случившегося на место приезжал главный инженер. По словам мужчины, с ним из «Спецавтобазы» никто не связывался.

Напомним, инцидент случился 17 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга. Женщина попала под колеса мусоровоза. Она лежала на земле и не могла встать. Сразу после случившегося пострадавшая была еще в сознании.

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