Была в реанимации. Что известно о состоянии сбитой мусоровозом екатеринбурженки

Posted 19 ноября, 04:52
Published 19 ноября, 04:52
Modified 19 ноября, 04:54
Updated 19 ноября, 04:54
По словам мужа, ноги у пострадавшей переломаны. Также женщина ударилась головой. Муж рассказал, что его жена шла по тротуару, когда ее сбил мусоровоз. Автомобиль проехал по ногам екатеринбурженки дважды. Из-за этого женщина потеряла сознание, ударилась она затылком.
После госпитализации пострадавшая была в реанимации, но ее уже перевели в общую палату. Сергей попросил у директора местного магазина записи с камер наблюдения. Также он ищет очевидцев случившегося, пишет Е1.
Супруг утверждает, что водитель в момент происшествия был не один, а с грузчиком. Также после случившегося на место приезжал главный инженер. По словам мужчины, с ним из «Спецавтобазы» никто не связывался.
Напомним, инцидент случился 17 ноября в Чкаловском районе Екатеринбурга. Женщина попала под колеса мусоровоза. Она лежала на земле и не могла встать. Сразу после случившегося пострадавшая была еще в сознании.