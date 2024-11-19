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Posted 19 ноября, 12:13

Published 19 ноября, 12:13

Modified 19 ноября, 12:15

Updated 19 ноября, 12:15

Бывший регоператор в Свердловской области получил отказ в иске к «Горкомхозу»

Бывший регопераор признан виновным в мусорном коллапсе в Свердловской области

19 ноября 2024, 12:13
Фото: 1MI.

Бывший регоператор в Свердловской области получил отказ в иске к «Горкомхозу»

Бывший регоператор получил решение суда по мусорному коллапсу в Свердловской области. Компания «ТБО Экосервис» признана виновной.

В Арбитражном суде Свердловской области вынесено решение по иску бывшего регионального оператора по вывозу отходов к компании «Горкомхоз», которой принадлежит полигон в Ревде.

Фемида встала на сторону ответчика, признав ООО «ТБО Экосервис» виновным в мусорном коллапсе, произошедшем в 22 городах региона в мае 2024 года, сообщает 66.ру.

Суд пришел к выводу, что «Горкомхоз» пускал мусоровозы бывшего регионального оператора на полигоны, и в иске «ТБО Экосервису» отказал.

О том, что бывший региональный оператор, лишенный лицензии, собирается идти в суд, стало известно в начале августа.

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#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Свердловская область#Мусор#Вывоз мусора#Екатеринбург#Регоператор
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