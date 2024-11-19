Бывший регопераор признан виновным в мусорном коллапсе в Свердловской области

Posted 19 ноября, 12:13
Published 19 ноября, 12:13
Modified 19 ноября, 12:15
Updated 19 ноября, 12:15
В Арбитражном суде Свердловской области вынесено решение по иску бывшего регионального оператора по вывозу отходов к компании «Горкомхоз», которой принадлежит полигон в Ревде.
Фемида встала на сторону ответчика, признав ООО «ТБО Экосервис» виновным в мусорном коллапсе, произошедшем в 22 городах региона в мае 2024 года, сообщает 66.ру.
Суд пришел к выводу, что «Горкомхоз» пускал мусоровозы бывшего регионального оператора на полигоны, и в иске «ТБО Экосервису» отказал.
О том, что бывший региональный оператор, лишенный лицензии, собирается идти в суд, стало известно в начале августа.