Десятки преподавателей НТГСПИ получили награды за вклад в систему образования

Posted 19 ноября, 12:23
Published 19 ноября, 12:23
Modified 19 ноября, 12:25
Updated 19 ноября, 12:25
В рамках торжественного мероприятия нагрудным знаком Министерства просвещения Российской Федерации «Почетный наставник» отметили старшего научного работника проблемной научной экологической лаборатории филиала РГППУ в Нижнем Тагиле, кандидата биологических наук Элеонору Мелинг.
Нагрудный знак Министерства просвещения Российской Федерации «За верность профессии» получил декан факультета Филологии и межкультурной коммуникации, доцент Олег Родин.
Звание «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» присвоено декану факультета Спорта и безопасности жизнедеятельности, кандидату педагогических наук, доценту Алексею Неймышеву.
Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации была вручена декану Социально-гуманитарного факультета, кандидату исторических наук, доценту Анне Олешковой.
Сегодня у нас знаменательное событие. Мы празднуем 85-летие со дня основания Учительского института. Многое менялось с годами, но неизменным было одно — принципы, по которым работал и продолжает работать НТГСПИ. Желаю институту всегда оставаться флагманом профессионализма, флагманом педагогического образования. Желаю всем профессиональных побед, будьте счастливы! — сказала исполняющая обязанности ректора Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российского государственного профессионально-педагогического университета» Людмила Габышева.
Ученое звание доцента по специальности «Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика» Министерством науки и высшего образования присвоено кандидату филологических наук, доценту кафедры иностранных языков и русской филологии Татьяне Аникиной.
Ученого звания доцента по специальности «Теория и методика обучения и воспитания» удостоилась кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков и русской филологии Ольга Кирюшина.
Ученое звание профессора по специальности «Экология» от Министерства науки и высшего образования получила директор НТГСПИ филиала РГППУ, кандидат биологических наук, доцент Татьяна Жуйкова.
Насколько мудр был тот руководитель, который в тяжелейшее предвоенное время открыл в Нижнем Тагиле педагогический вуз. В свое время его отстояли, сохранили тоже очень мудрые люди. Хочу сказать всем огромное спасибо за то, что мы сегодня имеем. Такого прорыва не было давно. Уверен, что наша совместная работа будет продолжаться. Вы даете нам молодых профессионалов, воспитываете для нас кадры. Поздравляю всех с праздником, — подчеркнул глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
С 1939 года Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета, обучил свыше 53 тысяч человек.
Многие присутствующие здесь имеют отношение к нашему родному вузу. Кто-то действительно связал свою жизнь с педагогикой. Для многих из нас институт — это первый дом, даже не второй. И дети, которых мы учим, — наши дети. Иногда мы забываем о своих детях, потому что студенты нередко ближе. Наш вуз — мудрый наставник для всех, он не делает ошибок, он знает, как надо жить. При этом он «идет в ногу» со временем. Наша миссия — подготовка педагогических кадров. Мы ее выполняли, выполняем и будем выполнять. Всех с праздником! — обратилась к гостям директор НТГСПИ филиала РГППУ, кандидат биологических наук, доцент, профессор по специальности «Экология» Татьяна Жуйкова.
Многие выпускники вуза действительно посвятили всю жизнь работе учителя, продолжают помнить и любить каждого своего ученика.
Я пришла в институт еще в 1991 году. Уже на третьем курсе поняла, что хочу работать именно здесь. Мне безумно нравился коллектив преподавателей. Я осознавала, что работать со студентами — это совершенно особый вид деятельности, это очень интересно. В итоге я сделала все возможное для того, чтобы мне предложили остаться на кафедре и добилась своей цели. Заведующий кафедрой тогда буквально заставил меня год отработать в школе для того, чтобы на собственном опыте ощутить всю сущность выбранного мною пути. Во всех смыслах этого слова я фанат своей работы. Для меня это праздник. С каждым годом я все больше поражаюсь гениальности русских писателей, постоянно открываю для себя что-то новое. Люблю своих студентов, никогда серьезно на них не сержусь, и, порою, учусь у них самих, — поделилась мнением с корреспондентом TagilCity.ru преподаватель теории литературы, русской литературы и методики обучения литературе Юлия Несынова.
Педагоги института получили также Почетные грамоты, Благодарственные письма и Благодарности главы города Нижний Тагил и городской администрации, Почетные грамоты и Благодарственные письма Нижнетагильской городской Думы, Благодарственные письма и Почетные грамоты Управления образования Нижнего Тагила, Почетные грамоты Управления образования администрации ГГО, Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации Тагилстроевского района.
Ранее мы сообщали о том, что 44 учителя получили награды администрации, а в школы и детские сады Нижнего Тагила пришли работать 125 молодых специалистов.