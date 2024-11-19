Девочка получила сложный перелом руки в батутном парке Екатеринбурга

Posted 19 ноября, 08:43
Published 19 ноября, 08:43
Modified 19 ноября, 08:45
Updated 19 ноября, 08:45
Школьница, как и все дети, прыгала на батутах и ближе к завершению торжества решила попробовать сделать сальто. К сожалению, трюк вышел неудачным — она сломала руку и сразу побежала к взрослым. По записям с камер видеонаблюдения видно, что в момент происшествия рядом не оказалось никого из старших.
В медицинском учреждении выяснилось, что это сложный перелом руки. По словам отца, девочке пришлось вживлять металлическую пластину. В дальнейшем её ожидает длительное восстановление.
Согласно источнику E1.RU сотрудники развлекательного центра неоднократно делали замечания ребенку, предупреждали о последствиях в случае несоблюдения правил безопасности. Однако школьница не прислушалась к предупреждениям.
В качестве извинений семейный парк развлечений предложил родителям пострадавшей сертификаты на посещение батутов.
Напомним, 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге девочка сломала позвоночник в батутном парке.