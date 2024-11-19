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Posted 19 ноября, 08:43

Published 19 ноября, 08:43

Modified 19 ноября, 08:45

Updated 19 ноября, 08:45

Девочка получила сложный перелом руки в батутном парке Екатеринбурга

Девочка получила сложный перелом руки в батутном парке Екатеринбурга

19 ноября 2024, 08:43
Фото: 1MI.
18 ноября девочка со своими родителями пришла на детский праздник — у её товарища был День рождения. Торговый центр уже не раз оказывался источником скандальных событий.

Школьница, как и все дети, прыгала на батутах и ближе к завершению торжества решила попробовать сделать сальто. К сожалению, трюк вышел неудачным — она сломала руку и сразу побежала к взрослым. По записям с камер видеонаблюдения видно, что в момент происшествия рядом не оказалось никого из старших.

В медицинском учреждении выяснилось, что это сложный перелом руки. По словам отца, девочке пришлось вживлять металлическую пластину. В дальнейшем её ожидает длительное восстановление.

Согласно источнику E1.RU сотрудники развлекательного центра неоднократно делали замечания ребенку, предупреждали о последствиях в случае несоблюдения правил безопасности. Однако школьница не прислушалась к предупреждениям.

В качестве извинений семейный парк развлечений предложил родителям пострадавшей сертификаты на посещение батутов.

Напомним, 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге девочка сломала позвоночник в батутном парке.

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