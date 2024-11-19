Девочка получила сложный перелом руки в батутном парке Екатеринбурга

Школьница, как и все дети, прыгала на батутах и ближе к завершению торжества решила попробовать сделать сальто. К сожалению, трюк вышел неудачным — она сломала руку и сразу побежала к взрослым. По записям с камер видеонаблюдения видно, что в момент происшествия рядом не оказалось никого из старших.